Ξέσπασμα Λεσόρ: «Κανείς δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για την επιστροφή μου»

Θέση για τις πληροφορίες που θέλουν τον Ματίας Λεσόρ να κάνει προσπάθεια να μπει σε πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, ώστε σταδιακά να επανέλθει στη δράση, πήρε ο Γάλλος σέντερ.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα σε αυτούς τους ανθρώπους και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ.

Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής — ούτε καν εγώ — δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε ο Γάλλος σέντερ σε ανάρτησή του στο Χ.

Δείτε την ανάρτησή του: