GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μεγάλη στη Γλυφάδα, επί του Πανιώνιου, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Καρδίτσας, για τη 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
- Προμηθέας Π. - Άρης 97-103
- Μύκονος - Ηρακλής 83-80
- Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
- Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
- 13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός
- 15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ
Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)
- Ολυμπιακός 28
- Παναθηναϊκός 27
- ΑΕΚ 24
- ΠΑΟΚ 24
- Μύκονος 22 -15αγ.
- Άρης 21
- Προμηθέας Π. 21 -15αγ.
- Ηρακλής 20
- Περιστέρι 20
- Καρδίτσα 19 -15αγ.
- Κολοσσός Ρ. 18
- Πανιώνιος 18 -15αγ.
- Mαρούσι 17
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
21:44 ∙ WHAT THE FACT
Αβοκάντο: Πέντε οφέλη όταν το καταναλώνετε πριν τον ύπνο
19:04 ∙ LIFESTYLE
Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ