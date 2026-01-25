GBL: Με Μαρούσι ο Παναθηναϊκός, στη Ρόδο ο Ολυμπιακός - Ξεχωριστό ματς για τον Αταμάν στο «T-Center»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Μαρούσι στο «Telekom Center Athens», σε ένα ξεχωριστό ματς που αναμένεται να είναι ιστορικό για τον Εργκιν Αταμάν, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό, στα παιχνίδι που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Newsbomb

GBL: Με Μαρούσι ο Παναθηναϊκός, στη Ρόδο ο Ολυμπιακός - Ξεχωριστό ματς για τον Αταμάν στο «T-Center»
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δύο «αιώνιοι» προέρχονται από τις αναμετρήσεις τους στην έβδομη «διπλή» εβδομάδα της Euroleague.

Ο αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μετά της νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ κι Αναντολού Εφές, ταξιδεύει στη Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, αλλά ηττήθηκε από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, υποδέχεται το Μαρούσι.

Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens είναι ξεχωριστής σημασίας για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος με θετικό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» θα γίνει ο 2ος σε νίκες προπονητής των «πρασίνων» στα χρόνια του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, θα φτάσει τις 72 και θα ξεπεράσει τον Τσάβι Πασκουάλ. Η κορυφή της σχετικής λίστας, πάντως μοιάζει απρόσιτη, αφού σε αυτήν είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 382 νίκες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

  • Προμηθέας Π. - Άρης 97-103
  • Μύκονος - Ηρακλής 83-80
  • Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
  • Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

  • 13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 28
  2. Παναθηναϊκός 27
  3. ΑΕΚ 24
  4. ΠΑΟΚ 24
  5. Μύκονος 22 -15αγ.
  6. Άρης 21
  7. Προμηθέας Π. 21 -15αγ.
  8. Ηρακλής 20
  9. Περιστέρι 20
  10. Καρδίτσα 19 -15αγ.
  11. Κολοσσός Ρ. 18
  12. Πανιώνιος 18 -15αγ.
  13. Mαρούσι 17

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Καρέ-καρέ η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Το κυβερνητικό σχέδιο: Εκατό μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς πολιτικής

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέρφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

10:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντέρμπι σε Premier League, Serie A: Ξεχωρίζει το Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ | Όλες οι μεταδόσεις (25/01)

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι καρχαρίες στην Αυστραλία είναι επιθετικοί - Ο ρόλος των... λυμάτων

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Παραλία

09:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: «Όλα για όλα» η Εθνική για το χάλκινο – Η ώρα και το κανάλι με Ιταλία

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από τα πυρά της ICE

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Σε LIVE μετάδοση: Διάσημος αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων στην Ταϊπέι

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αυξήσεων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω αλλαγών στην άμεση φορολόγηση

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Μαρούσι ο Παναθηναϊκός, στη Ρόδο ο Ολυμπιακός - Ξεχωριστό ματς για τον Αταμάν στο «T-Center»

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την πατροκτονία - Είχε το πτώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Παραλία

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέρφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από νυχτερίδες, χωρίς θεραπεία, εξαπλώνεται με «επιδημικό δυναμικό»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αυξήσεων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω αλλαγών στην άμεση φορολόγηση

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την πατροκτονία - Είχε το πτώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ