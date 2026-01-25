GBL: Με Μαρούσι ο Παναθηναϊκός, στη Ρόδο ο Ολυμπιακός - Ξεχωριστό ματς για τον Αταμάν στο «T-Center»

Οι δύο «αιώνιοι» προέρχονται από τις αναμετρήσεις τους στην έβδομη «διπλή» εβδομάδα της Euroleague.

Ο αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μετά της νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ κι Αναντολού Εφές, ταξιδεύει στη Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, αλλά ηττήθηκε από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, υποδέχεται το Μαρούσι.

Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens είναι ξεχωριστής σημασίας για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος με θετικό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» θα γίνει ο 2ος σε νίκες προπονητής των «πρασίνων» στα χρόνια του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, θα φτάσει τις 72 και θα ξεπεράσει τον Τσάβι Πασκουάλ. Η κορυφή της σχετικής λίστας, πάντως μοιάζει απρόσιτη, αφού σε αυτήν είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 382 νίκες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας Π. - Άρης 97-103

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Ολυμπιακός 28 Παναθηναϊκός 27 ΑΕΚ 24 ΠΑΟΚ 24 Μύκονος 22 -15αγ. Άρης 21 Προμηθέας Π. 21 -15αγ. Ηρακλής 20 Περιστέρι 20 Καρδίτσα 19 -15αγ. Κολοσσός Ρ. 18 Πανιώνιος 18 -15αγ. Mαρούσι 17

Διαβάστε επίσης