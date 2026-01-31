GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι, με Κολοσσό η ΑΕΚ – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (31/01)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στο ΣΕΦ, ενώ εντός έδρας παίζει κι η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τον Κολοσσό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)

Newsbomb

Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στην GBL, καθώς αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου η αναμέτρηση Μύκονος - ΠΑΟΚ, μετά από αίτημα αναβολήςτων φιλοξενούμενων, λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

O Ολυμπιακός μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται το Περιστέρι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον Κόρι Τζόσεφ στο ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να βρει γρηγορότερα αγωνιστικό ρυθμό. Η ομάδα του Πειραιά μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να παραμείνει αήττητη, ενώ το Περιστέρι έχει 20 βαθμούς σε 14 αγώνες (6-8).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θα παραταχθούν οι «κιτρινόμαυροι», αφού ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ. Oι Ροδίτες βρίσκονται στο +1 από την τελευταία θέση, με 19 βαθμούς έναντι των 18 που έχουν το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ Κεόντρε Κένεντι.

Η αυλαία ανοίγει χρονικά στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής υποδέχεται την Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» μετρά 20 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ οι Θεσσαλοί έχουν 19 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Ο Γιώργος Καμπερίδης μέσα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, θα πατήσει για 200ή φορά στα παρκέ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στην GBL:

  • Ηρακλής – Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤSports1)
  • Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου (18:15, ΕΡΤSports1)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 15-0 (1469-1191)
  2. Παναθηναϊκός 14-1 (1368-1145)
  3. ΑΕΚ 10-4 (1162-1095)
  4. ΠΑΟΚ 10-4 (1156-1117)
  5. Μύκονος 7-8 (1164-1237)
  6. Άρης 7-7 (1163-1152)
  7. Προμηθέας Π. 6-9 (1283-1313)
  8. Ηρακλής 6-8 (1129-1131)
  9. Περιστέρι 6-8 (1079-1138)
  10. Καρδίτσα 4-11 (1186-1295)
  11. Κολοσσός Ρ. 4-11 (1160-1241)
  12. Μαρούσι 3-12 (1296-1391)
  13. Πανιώνιος 3-12 (1159-1328)
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Λανσάρει το δικό της brand εσωρούχων

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθηνών

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 6 Φεβρουαρίου

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

12:12LIFESTYLE

Μελάνια Τραμπ: Τι αποκαλύπτει για τη ζωή της το νέο ντοκιμαντέρ - Η φιλία με τη Μπριζίτ Μακρόν, ο αγαπημένος της τραγουδιστής και ο αγώνας της

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

12:02ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι, με Κολοσσό η ΑΕΚ – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (31/01)

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στα Ιωάννινα

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Μητσοτάκη στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος - Τι συζήτησε για τον Κάθετο Διάδρομο

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

11:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Φλαντρώ», «Έντα», γαλλικό σινεμά και Marvel - Οι προτάσεις για το Σαββατοκύριακο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά από τον Χρήστο Αηδόνη για το νέο σημαντικό έργο της Παλλήνης

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η περιφρούρηση της εθνικής μας κυριαρχίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές των ελληνικών αρχαιοτήτων - Λεηλάτησαν 87 αρχαιολογικούς χώρους

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ