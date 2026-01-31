GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι, με Κολοσσό η ΑΕΚ – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (31/01)

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στην GBL, καθώς αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου η αναμέτρηση Μύκονος - ΠΑΟΚ, μετά από αίτημα αναβολήςτων φιλοξενούμενων, λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

O Ολυμπιακός μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται το Περιστέρι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον Κόρι Τζόσεφ στο ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να βρει γρηγορότερα αγωνιστικό ρυθμό. Η ομάδα του Πειραιά μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να παραμείνει αήττητη, ενώ το Περιστέρι έχει 20 βαθμούς σε 14 αγώνες (6-8).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θα παραταχθούν οι «κιτρινόμαυροι», αφού ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ. Oι Ροδίτες βρίσκονται στο +1 από την τελευταία θέση, με 19 βαθμούς έναντι των 18 που έχουν το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ Κεόντρε Κένεντι.

Η αυλαία ανοίγει χρονικά στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής υποδέχεται την Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» μετρά 20 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ οι Θεσσαλοί έχουν 19 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Ο Γιώργος Καμπερίδης μέσα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, θα πατήσει για 200ή φορά στα παρκέ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στην GBL:

Ηρακλής – Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤSports1)

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου (18:15, ΕΡΤSports1)

