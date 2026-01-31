GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι, με Κολοσσό η ΑΕΚ – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (31/01)
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στο ΣΕΦ, ενώ εντός έδρας παίζει κι η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τον Κολοσσό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)
Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στην GBL, καθώς αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου η αναμέτρηση Μύκονος - ΠΑΟΚ, μετά από αίτημα αναβολήςτων φιλοξενούμενων, λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία.
O Ολυμπιακός μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται το Περιστέρι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον Κόρι Τζόσεφ στο ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να βρει γρηγορότερα αγωνιστικό ρυθμό. Η ομάδα του Πειραιά μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να παραμείνει αήττητη, ενώ το Περιστέρι έχει 20 βαθμούς σε 14 αγώνες (6-8).
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θα παραταχθούν οι «κιτρινόμαυροι», αφού ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ. Oι Ροδίτες βρίσκονται στο +1 από την τελευταία θέση, με 19 βαθμούς έναντι των 18 που έχουν το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ Κεόντρε Κένεντι.
Η αυλαία ανοίγει χρονικά στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής υποδέχεται την Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» μετρά 20 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ οι Θεσσαλοί έχουν 19 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Ο Γιώργος Καμπερίδης μέσα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, θα πατήσει για 200ή φορά στα παρκέ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01) στην GBL:
- Ηρακλής – Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤSports1)
- Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου (18:15, ΕΡΤSports1)
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 15-0 (1469-1191)
- Παναθηναϊκός 14-1 (1368-1145)
- ΑΕΚ 10-4 (1162-1095)
- ΠΑΟΚ 10-4 (1156-1117)
- Μύκονος 7-8 (1164-1237)
- Άρης 7-7 (1163-1152)
- Προμηθέας Π. 6-9 (1283-1313)
- Ηρακλής 6-8 (1129-1131)
- Περιστέρι 6-8 (1079-1138)
- Καρδίτσα 4-11 (1186-1295)
- Κολοσσός Ρ. 4-11 (1160-1241)
- Μαρούσι 3-12 (1296-1391)
- Πανιώνιος 3-12 (1159-1328)