Greek Super League: Σοβαρεύτηκε στο τέλος και νίκησε η ΑΕΚ

Έξι σερί νίκες στην GBL, μετρά πλέον η ΑΕΚ. Η Ένωση επιβλήθηκε 96-83 του φορμαρισμένου Κολοσσού Ρόδου και επέστρεψε στην 3η θέση. Οι «κιτρινόμαυροι» σοβαρεύτηκαν στην τέταρτη περίοδο και «καθάρισαν» το ματς, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι το 34’.

Ο «Δικέφαλος» έφτασε στο 11-4 στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της Ρόδου έμεινε στο 4-12.

Η ΑΕΚ είχε πλουραλισμό στην επίθεση με έξι παίκτες διψήφιους. Ο Γκρεγκ Μπράουν έκανε νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι είχε 16 πόντους, ακολούθησε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15, ενώ ο Νάναλι πρόσθεσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την πλευρά των ηττημένων, κορυφαίος ήταν ο Τσέισον Ραντλ με 24 πόντους και τον ακολούθησαν οι Ντέιβιντ Νίκολς (18π.) και Τέβιν Μακ (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 49-42, 69-64, 96-83

