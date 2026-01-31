Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στην ομάδα
Όμορφες στιγμές στη Θεσσαλονίκη με τον αρχηγό των «πράσινων» να παραθέτει δείπνο στην αποστολή που βρίσκεται εκεί για το ματς με τον Άρη.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το ματς με την Βιλερμπάν στη Λιόν, ταξίδεψε απ’ ευθείας για τη Θεσσαλονίκη. Καθώς εκεί αντιμετωπίζει τον Άρη την Κυριακή (1/2).
Με την ευκαιρία της παρουσίας στην πόλη, όπως συνηθίζει ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στην ομάδα. Παίκτες, τεχνικό τιμ και όλα τα μέλη της αποστολής, δείπνησαν στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» με πρωτοβουλία του αρχηγού των «πράσινων».
