Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 τους Ιταλούς και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime .

