Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06/02).

Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 τους Ιταλούς και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Καλλιτεχνικό Πατινάζ – Ομαδικό

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

14:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Διοργάνωση 2026

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Προημιτελικός)

16:00

Novasports 6HD

WTA 500 2026

Άμπου Ντάμπι, Hμιτελικοί

17:00

Novasports Extra 3

WTA 250 2026

Οστράβα, Ημιτελικός

17:00

Novasports Extra 2

WTA 250 2026

Κλουζ Ναπόκα, Ημιτελικός

17:00

Novasports Extra 1

Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία

Davis Cup 2026

17:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Προημιτελικός)

18:00

Novasports 6HD

WTA 500 2026

Άμπου Ντάμπι, Hμιτελικοί

19:00

Novasports Extra 3

WTA 250 2026

Οστράβα, Ημιτελικός

19:00

Novasports Extra 2

WTA 250 2026

Κλουζ Ναπόκα, Ημιτελικός

19:00

Novasports Extra 1

Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία

Davis Cup 2026

19:30

Novasports Start

Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

19:30

Novasports 2HD

Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Προημιτελικός)

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:15

COSMOTE SPORT 7 HD

World Athletics Indoor Tour Gold 2026

Μαδρίτη

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3516

Μπάσκετ

21:00

Novasports Extra 1

Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία

Davis Cup 2026

21:00

Novasports 6HD

Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

21:00

Novasports 5HD

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

21:30

Novasports News

Λεγανές – Γρανάδα

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 4HD

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Προημιτελικός)

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ελλάς Βερόνα – Πίζα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Λιντς - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Θέλτα – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τσάρλτον – ΚΠΡ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 1 HD

«Game R1»

Εκπομπή

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

Σχόλια
10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

