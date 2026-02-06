Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06/02).
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 τους Ιταλούς και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Καλλιτεχνικό Πατινάζ – Ομαδικό
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
14:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Διοργάνωση 2026
15:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
16:00
Novasports 6HD
WTA 500 2026
Άμπου Ντάμπι, Hμιτελικοί
17:00
Novasports Extra 3
WTA 250 2026
Οστράβα, Ημιτελικός
17:00
Novasports Extra 2
WTA 250 2026
Κλουζ Ναπόκα, Ημιτελικός
17:00
Novasports Extra 1
Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία
Davis Cup 2026
17:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
18:00
Novasports 6HD
WTA 500 2026
Άμπου Ντάμπι, Hμιτελικοί
19:00
Novasports Extra 3
WTA 250 2026
Οστράβα, Ημιτελικός
19:00
Novasports Extra 2
WTA 250 2026
Κλουζ Ναπόκα, Ημιτελικός
19:00
Novasports Extra 1
Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία
Davis Cup 2026
19:30
Novasports Start
Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας
Euroleague
19:30
Novasports 2HD
Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ
Bundesliga 2 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ
Roshn Saudi League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:15
COSMOTE SPORT 7 HD
World Athletics Indoor Tour Gold 2026
Μαδρίτη
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3516
Μπάσκετ
21:00
Novasports Extra 1
Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία
Davis Cup 2026
21:00
Novasports 6HD
Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
21:00
Novasports 5HD
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
21:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια
Euroleague
21:30
Novasports News
Λεγανές – Γρανάδα
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports 4HD
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Ελλάς Βερόνα – Πίζα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Λιντς - Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Θέλτα – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Τσάρλτον – ΚΠΡ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:30
COSMOTE SPORT 1 HD
«Game R1»
Εκπομπή
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή