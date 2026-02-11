Παναθηναϊκός AKTOR: Κοπή πίτας για την ΚΑΕ – Αναβλήθηκε για το αγωνιστικό τμήμα λόγω πένθους

Παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκοψαν την πίτα – Λόγω πένθους του Εργκίν Αταμάν, δεν έγινε το ίδιο και με το αγωνιστικό τμήμα.

Την κοπή της πίτας για το νέο έτος, πραγματοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αφορούσε τα στελέχη και τους υπαλλήλους της ΚΑΕ, όχι όμως και το αγωνιστικό τμήμα.

Λόγω πένθους για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν, αναβλήθηκε η κοπή πίτας του αγωνιστικού τμήματος, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη (10/2).

Η εκδήλωση για τα στελέχη και τους εργαζόμενους στα γραφεία της ΚΑΕ, έγινε στο lounge του Telekom Center Athens. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που έκοψε την πίτα, είπε στους παρευρισκόμενους:

«Σχεδόν μέσα Φεβρουαρίου... Καλή χρονιά όμως σε εσάς, στους αγαπημένους σας, στις οικογένειές σας. Έχουμε υγεία πάνω από όλα. Δύναμη, επιτυχίες και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο και να σας έρχονται όπως τα θέλετε.

Θα πω και δυο λόγια για το κομμάτι της δουλειάς, της εργασίας, τα αποτελέσματα...

Νιώθω πως έχουμε φτιάξει μια τεράστια οικογένεια, κάτω από την επίβλεψη της διοίκησης. Δυστυχώς λείπει ο κ. Παρθενόπουλος και του εύχομαι περαστικά.

Έχετε κάνει μια εξαίρετη δουλειά. Πάντα, βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και από το καλύτερο μετά είναι το άριστο. Πραγματικά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Συγχαρητήρια για την αφοσίωση.

Καλή χρονιά. Υγεία, αγάπη, όλα τα καλά».

