GBL: Εύκολα στο Ιβανόφειο ο Ολυμπιακός, «διπλό» για Περιστέρι στην Πάτρα

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες και με τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ σε εξαιρετική βραδιά, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 95-70, για τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το αήττητο στο πρωτάθλημα, και επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κυριαρχώντας στη ρακέτα (41-30 τα ριμπάουντ), μοιράζοντας σωστά την μπάλα (21 ασίστ) και βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια με 12/27 τρίποντα.

Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, οι 14 στο πρώτο ημίχρονο, προσθέτοντας 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αποτελώντας σταθερή επιθετική απειλή. Άξιος συμπαραστάτης του ο Βεζένκοφ, που σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και είχε ακόμη 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, προσφέροντας ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Για τον «Γηραιό», ξεχώρισε ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις με 17 πόντους και 3/6 τρίποντα, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Ράιτ-Φόρμαν, Σμιθ 13 (1), Μωραΐτης 3 (1), Ουέρ 5, Έντλερ-Ντέιβις 17 (3), Φάντερμπερκ 14, Στρονγκ 6, Τσιακμάς 10 (2), Χρηστίδης 2, Σίλας.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (1), Βεζένκοφ 21 (2), Παπανικολάου 3 (1), Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ 32 (4), Ουόρντ, Νετζήπογλου 9 (1), Πίτερς 19 (3), Χολ 5.

«Διπλό» για Περιστέρι

Ασταμάτητο το Περιστέρι, που διεύρυνε το νικηφόρο σερί του με ένα εμφατικό «διπλό» στην Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα Πάτρας με 84-77 για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Την ώρα που οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε ανοδική πορεία, οι γηπεδούχοι συνεχίζουν να βυθίζονται σε αγωνιστική κρίση.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική της νίκη, μετρώντας πλέον έξι επιτυχίες στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον αντίποδα, ο Προμηθέας γνώρισε την ένατη συνεχόμενη ήττα του, αδυνατώντας να αντιστρέψει την αρνητική του εικόνα.

Για τους Πατρινούς, ο Τάκερ ξεχώρισε με 18 πόντους, ωστόσο η προσπάθειά του δεν αρκούσε για να αλλάξει τη μοίρα της αναμέτρησης. Από την πλευρά του Περιστερίου, ο Πέιν ήταν καθοριστικός με 17 πόντους, ενώ ο Νίκολς πρόσθεσε 14, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84.

Προμηθέας (Σεγκούρα): Χάρις, Τάκερ 18 (1), Κόουλμαν 12, Πλώτας 7, Μπέλο 7, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Γκραντ 12 (3), Μπαζίνας 9, Καραγιασννίδης 10.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (1), Καρντένας 12 (2), Βαν Τούμπεργκεν 10, Πέιν 17, Ιτούνας, Θωμάκος, Κακλαμανάκης, Χάρις 10 (2), Παπαδάκης 14 (3), Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 2.

Άντεξε ο Άρης

Σε μια αναμέτρηση με ένταση, ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μυκόνου 83-74, για τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League, βρίσκοντας τις λύσεις στα καθοριστικά σημεία.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Στέλιος Πουλιανίτης, που σημείωσε 18 πόντους με απόλυτη ευστοχία εντός πεδιάς (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα), ενώ ο Ντανίλο Άντζουσιτς πρόσθεσε 16 πόντους και 5 ασίστ, βάζοντας την υπογραφή του στο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Από πλευράς γηπεδούχων, ο Κέντρικ Ρέι είχε 17 πόντους, με τους Σκουλίδα και Χέσον να ακολουθούν με 15 έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83.

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 13, Μουρ 2, Ρέι 17 (2), Σιδηροηλίας, Μπριγκς 4, Καββαδάς, Σκουλίδας 15 (4), Μάντζαρης 3, Χέσον 15 (2), Γερομιχαλός 2, Γκαμπλ 3.

Άρης (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 7, Νουά 11 (2), Χάρελ 11, Κουλμπόκα 7, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 18 (4), Μποχωρίδης 3, Τσαϊρέλης 2, Άντζουσιτς 16, Αντετοκούνμπο 8.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας Πατρών - Περιστέρι 77-84

Μύκονος - Άρης 74-83

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15)

Μαρούσι - Καρδίτσα (18:15)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός (16:00)

