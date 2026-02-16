Έκπτωτος ο Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

Το ΑΣΕΑΔ, με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μη νόμιμη- καθώς αυτό όφειλε να διαπιστώσει την έκπτωση του κ. Λεπενιώτη από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα - και προέβη στη διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του

Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης κηρύχθηκε έκπτωτος από το Προεδρείο του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Φωτογραφία αρχείου

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός του ΕΣΑΚΕ τιμωρεί όποιον παράγοντα, προπονητή, αθλητή δυσφημεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μέσω δημοσίων πράξεων και δηλώσεων που μπορούν να υποκινήσουν βία. Αυτόν χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη η ΚΑΕ Ολυμπιακός δήθεν υπερασπιζόμενη τον αθλητισμό.

Περαιτέρω, ο Πειθαρχικός Κανονισμός προβλέπει ότι σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή για την εν λόγω πράξη σε παράγοντα, ο οποίος κατέχει αξίωμα στο Προεδρείο του ΕΣΑΚΕ, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει του αξιώματός του κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή είναι απλώς διαπιστωτική, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει την απόφαση χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης - καθώς αυτό το έκανε ήδη ο Αθλητικός Δικαστής - και χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευχέρεια να κρίνει σχετικά με το αν θα αποφασίσει την έκπτωση.

ff351f6f-747a-45cf-9cf1-77924b37649d.jpg

Εν προκειμένω, ο Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μέλος του Προεδρείου του ΕΣΑΚΕ (κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα), τιμωρήθηκε με πειθαρχικη ποινή λόγω δυσφημιστικών δημόσιων δηλώσεων κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του Πρωταθλήματος.

Μόλις η απόφαση τελεσιδίκησε, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητώντας την εφαρμογή του κανονισμού περί έκπτωσης από το αξίωμα. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο παρανόμως εισηγήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια - ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ - να αποφασίσει για το αν το πρόσωπο θα εκπέσει του αξιώματός του και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη εφαρμογή της διάταξης!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά της απίστευτης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστησαν υπέρ της διατήρησης της απόφασης ο ΕΣΑΚΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πόσο υποκριτικό. Η ΚΑΕ που καίγεται τόσο για την εφαρμογή των κανονισμών να τους... ξεχνά, όταν πρόκειται για τον πολύ χρήσιμο -και στα δικαστήρια- άνθρωπό της.

Το ΑΣΕΑΔ, με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μη νόμιμη- καθώς αυτό όφειλε να διαπιστώσει την έκπτωση του κ. Λεπενιώτη από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα - και προέβη στη διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του.

Να δούμε τι αλλο θα κάνουν στο Προεδρείο και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, για να μην τηρήσουν τον Νόμο.

Προς το παρόν Νομιμότητα.

