Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: Χωρίς αντίσταση στα ημιτελικά

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε χωρίς δυσκολία την ελλιπή ΑΕΚ και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πλήρη έλεγχο του αγώνα, χωρίς καν να χρειαστεί να πατήσουν το γκάζι, απέναντι σε μια ομάδα με σημαντικές απουσίες, φτάνοντας τελικά σε άνετη νίκη 81-67.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το Μαρούσι, το οποίο είχε νωρίτερα κάνει την έκπληξη αποκλείοντας τον Άρη. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να υπερβεί τα προβλήματα απουσιών. Παρότι βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί όσο θα ήθελε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Διψήφιοι επίσης ήταν οι Πίτερς (14π) και Μιλουτίνοφ (10π, 5 ριμπάουντ). Σημειώνεται, όμως, ανησυχία για τον Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Μπάρτλεϊ (15π) και Νάναλι (13π, 6 ασίστ).

Περισσότερα σε λίγο...