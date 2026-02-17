Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!

Το πρώτο «μπαμ» στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας έγινε στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, καθώς το Μαρούσι άφησε εκτός συνέχειας τον Άρη, επικρατώντας 87-80.

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκε με αποφασιστικότητα στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της διοργάνωσης στο Ηράκλειο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της.

Παρά τις προσπάθειες του Άρη να αντιδράσει και να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, το Μαρούσι διατήρησε την ψυχραιμία και τον έλεγχο, βρίσκοντας τις κατάλληλες λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Με αυτή τη σπουδαία επικράτηση, το Μαρούσι έκανε την έκπληξη της πρεμιέρας και πλέον θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό.

Κομβική ήταν η συνεισφορά έξι παικτών των νικητών που ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Καλαϊτζάκης σημείωσε 17 πόντους, ο Ντε Σόουζα πρόσθεσε 16 μαζί με 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κινγκ έκανε «double-double» με 11 πόντους και 11 ασίστ. Από 11 πόντους είχαν και ο Κουζέλογλου (μαζί με 5 ριμπάουντ), ενώ 10 πόντους σημείωσαν οι Γιαννόπουλος και Γουίλιαμς, με τον τελευταίο να κατεβάζει και 6 ριμπάουντ.

Για τον Άρη, ξεχώρισαν ο Νουά με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Τζόουνς με 13 πόντους και ο Μήτρου-Λονγκ με 12 πόντους και 4 ασίστ, όμως η προσπάθειά τους δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει τον αποκλεισμό.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 4, Μέικον, Τουλιάτος 3 (1), Κινγκ 11 (3), Καλαϊτζάκης 17 (2), Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11 (1), Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10 (2), Περάντες 5 (1).

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Τζόουνς 13 (1), Νουά 19 (2), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χαρέλ 10, Άντζουσιτς 6 (2), Αντετοκούνμπο 10, Κουλμπόκα 7 (1).

