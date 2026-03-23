Ολυμπιακός: «Ο Φαλ κάνει κανονικά προπονήσεις» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν τη Βαλένθια

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ισπανία αναφέρθηκε στη Βαλένθια και στην κατάσταση του Μουσταφά Φαλ, υπογραμμίζοντας ότι κάνει κανονικά προπονήσεις.

Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει τις «νυχτερίδες» για το πρώτο… μισό της ένατης «διαβολοβδομάδας» στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης.

Ο Μπαρτζώκας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Βαλένθια, ενώ υπογράμμισε ότι ο Φαλ έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Γάλλος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που υπέστη στο Game 3 των τελικών με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens και πλέον είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το πώς σκοπεύει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την Βαλένθια: «Πιστεύω ότι όλα έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του συγκεκριμένου ματς. Ξέρουμε όλοι ότι η Βαλένθια παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και αν αυτό σου ξεφύγει, είναι πολύ επικίνδυνο. Αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο ματς που χάσαμε, οι δύο σέντερ τους μας είχαν βάλει εννέα τρίποντα. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα και αν δεν ελέγξεις αυτό το κομμάτι, θα έχεις σίγουρα πρόβλημα»

Για το πόσο ρόλο παίζει το μομέντουμ: «Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και ο προπονητής και το σύνολο. Έχουν πολύ καλό υλικό που ταιριάζει μεταξύ του. Η Βαλένθια είναι ένα πολύ καλό πρότζεκτ, με έναν πολύ καλό προπονητή, καλό γήπεδο και οργάνωση. Έχει το know-how και είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Με τον ανταγωνισμό που υπάρχει φέτος, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει. Θα είναι κρίσιμο παιχνίδι για αυτούς, το ίδιο και για εμάς και πρέπει να το δούμε έτσι. Πρέπει να κάνουμε αυτά που είπα πριν: να ελέγξουμε τον ρυθμό, τα ριμπάουντ, να μην κάνουμε λάθη και να εκτελέσουμε χωρίς βιασύνη για να πάρουμε το ματς»

Για την κατάσταση του Φαλ: «Εδώ και κάποιες μέρες κάνει προπονήσεις με την ομάδα κανονικά, και σε 5 εναντίον 5, και σιγά-σιγά μένει να έρθει και σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, σε ποια διοργάνωση, σε ποιες συνθήκες και σε ποιο ματς, δεν ξέρω πραγματικά»

Για την κατάσταση του Κόρι Τζόσεφ: «Τραβάω κλήρο. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή όλοι να έχουν συμμετοχή και να μοιράζονται τον χρόνο στα παιχνίδια. Πίσω από τον Ουόκαπ, και οι τρεις παίκτες είναι πολύ καλοί, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και όλοι έχουν την ικανότητα να παίξουν το παιχνίδι. Είναι πολλά μικρά πράγματα που οδηγούν στην απόφαση. Πρέπει να κάνουμε ένα rotation ώστε όλοι να είναι σε καλή κατάσταση»

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τους παίκτες που έχουν έρθει το 2026: «Έπαιξε ρόλο ο τραυματισμός και των δύο, και του Τζόσεφ και του Μόρις. Τους άφησε περίπου 40 μέρες εκτός τον καθένα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε προπονήσεις για να ξαναβρούμε τον ρυθμό μας, ουσιαστικά τον βρίσκουμε μέσα από τα παιχνίδια στις διοργανώσεις. Είναι δύσκολο για εμάς να μπουν άμεσα σε πλήρη ρυθμό. Για τον Τζόουνς δεν χρειάζεται να πω πολλά, είναι καταπληκτικός παίκτης. Όμως, όπως όλοι, μπαίνει σε rotation και άλλοτε παίζει στο πρωτάθλημα και άλλοτε στην EuroLeague. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλους»

