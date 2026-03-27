Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Γκραντ με τον ειδικό νάρθηκα - «Είναι εκτός για λίγο, ας πάρουμε τη νίκη»

Πάνω που ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει ρυθμό και τον.. εαυτό του ήρθαν οι τραυματισμοί των Τζέριαν Γκραντ και Νίκου Ρογκαβόπουλου να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στον Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο, στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι και με βίντεο στα social η σύζυγό του έδειξε τον ειδικό νάρθηκα που φοράει και ουσιαστικά τον έθεσε εκτός.

Η ανάρτησή της:

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει για να στείλουν αγάπη και εκτιμάμε τις ευχές σας. Ναι, ο Τζέριαν έχει κάταγμα στο δάκτυλο και είναι εκτός για λίγο. Αλλά ακόμη χαμογελάει. Ας πάρουμε τη νίκη απόψε, ομάδα».