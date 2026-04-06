Παναθηναϊκός AKTOR: Το... παλεύει για να αγωνιστεί ο Γκραντ

Στις 21:30 της Μεγάλης Τρίτης, ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει ένα απ’ τα κρισιμότερα παιχνίδια της σεζόν για την Euroleague, στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Μέχρι το επόμενο φυσικά…

Οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν απ’ τους Καταλανούς και θέλουν πάση θυσία τη νίκη. Δεν έχουν τους Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροβ, ενώ το ερωτηματικό αφορά τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός που έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο αριστερό του χέρι, προπονήθηκε στο «Παλαου Μπλαουγκρανα». Έδεσε το χέρι του και το δοκίμασε στο πρόγραμμα που ακολούθησε η ομάδα.

Είναι δεδομένο πως θέλει να αγωνιστεί, όμως η τελική απόφαση ανήκει στον Εργκίν Αταμάν. Και θα παρθεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στη Βαρκελώνη, ανήμερα του μεγάλου αγώνα.