Ο Χέιζ-Ντέιβις... πετάχτηκε για 19 ώρες στην Ινδία, προκειμένου να δει το Ταζ Μαχάλ!

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει δηλώσει πως τα ταξίδια τον ηρεμούν και έτσι πραγματοποίησε επίσκεψη-αστραπή στην Ινδία, λίγο πριν την τελική ευθεία της σεζόν.

Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει κρίσιμο ματς με την Αναντόλου Έφες για να «κλειδώσει» το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα γι’ αυτόν. Παράλληλα θα ξεκαθαρίσει το αν θα είναι οριστικά στα play in της Euroleague, αλλά και οι διασταυρώσεις από εκεί και πέρα.

Πριν την μεγάλη «μάχη» που ακολουθεί, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τρεις μέρες ρεπό στους παίκτες του. Για το Πάσχα. Ξεκούραση, κάποιες κοντινές εξορμήσεις για πολλούς. Όχι όμως για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήγε για 19 ώρες στην Ινδία! Απλά για να επισκεφθεί τη χώρα και κυρίως να δει το Ταζ Μαχάλ που τόσο ήθελε. Πραγματοποιώντας την επιθυμία του.

«Ήταν ένα εξπρές ταξίδι περίπου 19 ωρών για να δω το Ταζ Μαχάλ. Άξιζε, αλλά δεν θα το πρότεινα με το πρόγραμμα που έχω», έγραψε στα social media.

Τα ταξίδια είναι αγαπημένη συνήθεια του Αμερικανού φόργουορντ. Μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2024 όταν ήταν παίκτης της Φενέρμπαχτσε, ταξίδεψε στην Αρμενία. Εκεί ανέβασε πολλές φωτογραφίες και βίντεο, από την επίσκεψή του στο μουσείο της γενοκτονίας. Κάτι που έφερε μεγάλες αντιδράσεις στην Τουρκία. Οι οποίες ξεχάστηκαν όταν στο τέλος της σεζόν τους έδωσε το τρόπαιο της Euroleague, ως ο MVP του Final Four.

Novibet
