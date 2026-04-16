Euroleague: Για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

Την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ υποδέχεται ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να σφραγίσει οριστικά την κορυφή για τους «ερυθρόλευκους».

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
Με νίκη οι Πειραιώτες «κλειδώνουν» την πρωτιά στην κανονική διάρκεια
Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναμέτρηση, που θα ξεκινήσει στις 21:15, παρουσιάζει ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο για την ελληνική ομάδα, καθώς με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση, το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs και παράλληλα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Στον αντίποδα, η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο, αφού έχει ήδη αποκλειστεί και δεν διατηρεί ελπίδες πρόκρισης. Οι παίκτες του Πέπε Ποέτα θα επιδιώξουν απλώς να ολοκληρώσουν με θετικό πρόσημο την ευρωπαϊκή τους πορεία, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μόρις και Τζόοουνς, ωστόσο οι επιστροφές των Φουρνιέ και Νιλικίνα προσφέρουν σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια. Από την πλευρά των Ιταλών, ο Ποέτα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γκούντουριτς και ΛεΝτέι, αλλά ο Ντάνστον είναι και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Το ενδιαφέρον της αγωνιστικής δεν περιορίζεται μόνο στο ΣΕΦ, καθώς στη Μαδρίτη η Ρεάλ αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα παιχνίδι που επηρεάζει άμεσα και τον Παναθηναϊκό, πέρα από τους δύο αντιπάλους.

Στη Γαλλία, η Βιλερμπάν κοντράρεται με τη Φενέρ, με την τουρκική ομάδα να χρειάζεται τη νίκη για να εδραιωθεί στην τετράδα και να περιμένει παράλληλα ενδεχόμενο στραβοπάτημα της Χάποελ στο Μονακό ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, η Μακάμπι αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Παρτίζαν φιλοξενεί την Μπασκόνια, σε αναμετρήσεις που συμπληρώνουν το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

Πέμπτη 16 Απριλίου

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5HD)
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (Novasports Start)
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Prime)
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια (Novasports 6HD)
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 4HD)

Παρασκευή 17 Απριλίου

20:00 Ζάλγκιρς – Παρί (Novasports Start)
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports 5HD)
21:00 Ντουμπάι BC – Βαλένθια (Novasports Extra 3)
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές (Novasports Prime)
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Xάποελ Τελ-Αβίβ 23-14

5) Φενέρ 23-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά παραμένουν οι βασικές διαφωνίες για τα πυρηνικά

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με τις μεγάλες πλατφόρμες συναντάται ο Στάρμερ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο - «Να αναλάβετε τις ευθύνες σας»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

11:57LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το MEGA σκόραρε στον ανταγωνισμό - Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης μετά από απειλές για νέο μακελειό

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντόνιο Κόστα: Ευχαριστώ Μητσοτάκη και Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

11:41LIFESTYLE

Τζόσουα Τζάκσον - Κέιτι Χολμς: Το reunion στο κόκκινο χαλί που «γύρισε» τον χρόνο πίσω στο «Dawson’s Creek»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο για ψευδορκία ζητά ο εισαγγελέας

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να μειώσετε την εφίδρωση: Αποτελεσματικά tips και ιατρικές θεραπείες

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ελπίζω σύντομα να είναι κοντά μας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Το Πακιστάν πιέζει για νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν – Ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επί 10 χρόνια δεχόμουν εκφοβισμό - Ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

08:23LIFESTYLE

Τζένη Οικονόμου: Αυτή είναι η κατά 40 χρόνια νεότερη σύντροφος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να εκκαθαριστούν γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών, δεν θα επιτρέψω υπονόμευση της ΕΥΠ

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ