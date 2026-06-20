Euroleague: Επίσημο! Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις Κάουνας επισημοποίησε την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό γκαρντ να φορά ξανά τη φανέλα της ομάδας έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο 32χρονος παίκτης επιστρέφει στην ομάδα του Κάουνας, στην οποία αγωνίστηκε μέχρι το 2021, πριν ακολουθήσει η μετακίνησή του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη σεζόν 2021-22.

Στη συνέχεια, ο Γκριγκόνις αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, από το 2022 έως το 2026, πριν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στη Ζαλγκίρις και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο «Γκρίγκο» στις δηλώσεις του, ανέφερε: «Όταν ξεκινήσει η σεζόν, τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να εξερευνήσουμε αυτό το συναίσθημα. Προς το παρόν, όμως, όλα είναι καλά. Είναι ακόμα το σπίτι μου η Ζαλγκίρις, ξέρω τα πάντα εδώ, πολλοί από τους ίδιους ανθρώπους είναι εδώ, ενώ βλέπω ότι έχουν προστεθεί και νέα πρόσωπα. Θα δούμε... Είναι ένα mix συναισθημάτων. Έχουμε μια μακρά και βαθιά ιστορία με τη Ζάλγκιρις. Κρατούσα επαφή με τον Παούλιους Γιανκούνας, βγήκαμε για φαγητό και τελικά όλα λειτούργησαν με έναν τρόπο που πιστεύω πως θα είναι καλός για όλους: τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τη Ζάλγκιρις. Όλα ήρθαν και έδεσαν φέτος και πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση για μένα να έρθω εδώ».