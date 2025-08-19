«Πεταξε» στη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής: Θρίαμβος στο Diamond League με νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!

Ούτε η βροχή δεν μπορούσε να σταματήσει τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Καραλής αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης, κάνοντας ακόμα ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!

Μία εβδομάδα μετά το άλμα που έκανε στα 6μ. στο Diamond League της Σιλεσία, ο 26χρονος άλτης πέρασε για 11η φορά το συγκεκριμένο ύψος! Αυτή τη φορά πέρασε τα 6,02μ. με την τρίτη προσπάθεια και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Καραλής ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα στα 5,72 μ., συνέχισε με τα 5,92 μ. και ξεπέρασε τα 6,02 μ. με την τρίτη προσπάθεια. Μετά τη νίκη του γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο στάδιο της ελβετικής πόλης, όπου υπήρχαν αρκετοί Έλληνες, κρατώντας τις σημαίες της χώρας μας.

Στη δεύτερη θέση ήταν ο Γάλλος Τιμπότ Κολέ με 5,82 μ. και στην τρίτη ο συμπατριώτης του Ρενό Λαβιλενί με το ίδιο ύψος.