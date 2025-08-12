Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

Ο 25χρονος άλτης του επί κοντώ είχε καλύτερο άλμα στα 6,02μ.

Ο Καραλής, στη συνέχεια, επιχείρησε να καταρρίψει για ένατη φορά μέσα στο 2025 το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,11 μέτρα. Εκεί όμως είχε δύο άκυρες προσπάθειες και στην συνέχεια σταμάτησε τον αγώνα του.

Ο Έλληνας άλτης ξεπέρασε διαδοχικά με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,72μ., με την τρίτη τα 5,92μ. και με την πρώτη τα 6,02μ. Νικητής ήταν ο εκπληκτικός Ντουπλάντις, ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά με άλμα στα 6,29μ.

Μετά την προσπάθεια του ο Καραλής έτρεξε στον Σουηδό και τον σήκωσε στον αέρα, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους αγκαλιάστηκαν πανηγυρίζοντας το νέο σπουδαίο επίτευγμα του. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι οι δυο τους είναι πολύ καλοί φίλοι.

Διαβάστε επίσης