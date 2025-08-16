Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής με 6,00 μέτρα στη Σιλεσία

Ακόμη μία πολύ καλή παρουσία για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας αθλητής του επί κοντώ, αγωνίστηκε στο Diamond League της Σιλεσίας. Εκεί όπου είχε πετύχει για πρώτη φορά στην καριέρα του επίδοση 6 μέτρων. Και αυτή τη φορά την έκανε για 10η φορά!

Με επίδοση 6,00 μέτρα, ο Καραλής ήρθε δεύτερος στον αγώνα, πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις. Ο σπουδαίος άλτης της χώρας μας, πέρασε με άνεση και με την πρώτη τα 5,70 μέτρα, τα 5,90 και τα 6,00! Το εξάρι το έφτασε για 10η φορά στην καριέρα του στο γήπεδο όπου το είχε καταφέρει για πρώτη φορά μάλιστα.

Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6,10, θέλοντας να κάνει ρεκόρ. Απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες όμως, αλλά πήρε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Την πρώτη θέση πήρε ο Μόντο Ντουπλάντις, με άλμα στα 6,10 μέτρα με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια απέτυχε σε τρεις προσπάθειες στα 6,20 ο Σουηδός.