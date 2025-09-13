Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με άνεση στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής του επί κοντώ πέρασε άνετα τα 5,75μ. και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Newsbomb

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με άνεση στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής
Eurokinissi Sports
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι μεγάλη μας ελπίδα για μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που άρχισε στο Τόκιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν γινόταν να μην είναι στον τελικό του άλματος επί κοντώ και η συμμετοχή του στον προκριματικό ήταν τυπική διαδικασία.

Ο «Μανόλο» που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, χρειάστηκε δύο άλματα για να «σφραγίσει» την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό που θα γίνει τη Δευτέρα (15/9). Ο Έλληνας επικοντιστής άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5,55μ. περνώντας χωρίς πρόβλημα. Άφησε το 5,70μ. και έκανε με άνεση τα 5,75.

Το όριο πρόκρισης ήταν 5,80, όμως δεν βρέθηκαν 12 αθλητές να περάσουν τα 5,75. Έτσι ο Καραλής δε χρειάστηκε καν να κάνει τις υπόλοιπες προσπάθειές του. Στρέφοντας ήδη την προσοχή του στο μεγάλο ραντεβού του τελικού.

Εκεί θα είναι τα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος μαζί με τον Καραλή. Ο Ντουπλάντις (Σουηδία) που προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό, ο Κέντρικς (ΗΠΑ), ο Μάρσαλ (Αυστραλία), ο Λαβιλενί (Γαλλία) πήραν την πρόκριση. Μαζί τους οι: Γκούτορμσεν (Νορβηγία), Φλοον (Ολλανδία), Κορμόντ (Γαλλία), Λίτα Μπαέρε (Γερμανία), Κολέ (Γαλλία), Σασμά (Τουρκία) και Αμπντεσαλάμ (Κατάρ).

Ο τελικός θα αρχίσει τη Δευτέρα (15/9) στις 13:49, με τηλεοπτική μετάδοση απ' την ΕΡΤ2.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος από ρωσικά Mig με βαλλιστικούς πυραύλους

17:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Λιώνει» στο γυμναστήριο πριν από την πρεμιέρα του «Πρωινού» – «Μάχιμοι»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

17:26ΕΛΛΑΔΑ

FlyOver Θεσσαλονίκης: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για το έργο-«πνοή» - Δείτε το εναέριο βίντεο

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Βασικός ο Καμπελά | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα του Ισραήλ σε πολυώροφο κτήριο στη Γάζα – «Ήταν προπύργιο της Χαμάς», λέει ο IDF

17:10ΕΘΝΙΚΑ

Spiegel: «Η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει αμυντικούς κολοσσούς με μηδενικό φόρο»

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, βρισκόμαστε στη ζώνη των μεταλλίων»

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν έχει μόνο επενδυτική αλλά και γεωπολιτική σημασία»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανομβρία: Η ξηρασία «χτυπά» τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου–Πρωτοφανής  εικόνα της λίμνης Βηρού

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε κι άλλο χωριό στο Ντονέτσκ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αιτήθηκε η αδελφή να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο», αναφέρει ο δικηγόρος του

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Περιπέτεια για τουρίστες που κινδύνευσαν στην θάλασσα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμο - 20.000 δολάρια το τετραγωνικό

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σπαρτουλιά Αρχαίας Ολυμπίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ramsonware, το νέο πρόσωπο του εγκλήματος: Ειδικός αποκαλύπτει πώς διαπραγματεύεται με τους hacker που «κλέβουν» την ψηφιακή μας ζωή

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Έβρεξε» σοβάδες στο κέντρο της πόλης- Από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής - Επέζησε της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αιτήθηκε η αδελφή να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο», αναφέρει ο δικηγόρος του

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητρότητα: Τι αλλάζει για τις εγκύους - Νέα ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

16:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

14:26LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

FlyOver Θεσσαλονίκης: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για το έργο-«πνοή» - Δείτε το εναέριο βίντεο

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζωγράφειο σχολείο: Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει» - Έτοιμος για κυρώσεις όταν η Ευρώπη κάνει το ίδιο

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ramsonware, το νέο πρόσωπο του εγκλήματος: Ειδικός αποκαλύπτει πώς διαπραγματεύεται με τους hacker που «κλέβουν» την ψηφιακή μας ζωή

17:10ΕΘΝΙΚΑ

Spiegel: «Η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει αμυντικούς κολοσσούς με μηδενικό φόρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ