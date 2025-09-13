Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με άνεση στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής

Είναι μεγάλη μας ελπίδα για μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που άρχισε στο Τόκιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν γινόταν να μην είναι στον τελικό του άλματος επί κοντώ και η συμμετοχή του στον προκριματικό ήταν τυπική διαδικασία.

Ο «Μανόλο» που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, χρειάστηκε δύο άλματα για να «σφραγίσει» την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό που θα γίνει τη Δευτέρα (15/9). Ο Έλληνας επικοντιστής άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5,55μ. περνώντας χωρίς πρόβλημα. Άφησε το 5,70μ. και έκανε με άνεση τα 5,75.

Το όριο πρόκρισης ήταν 5,80, όμως δεν βρέθηκαν 12 αθλητές να περάσουν τα 5,75. Έτσι ο Καραλής δε χρειάστηκε καν να κάνει τις υπόλοιπες προσπάθειές του. Στρέφοντας ήδη την προσοχή του στο μεγάλο ραντεβού του τελικού.

Εκεί θα είναι τα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος μαζί με τον Καραλή. Ο Ντουπλάντις (Σουηδία) που προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό, ο Κέντρικς (ΗΠΑ), ο Μάρσαλ (Αυστραλία), ο Λαβιλενί (Γαλλία) πήραν την πρόκριση. Μαζί τους οι: Γκούτορμσεν (Νορβηγία), Φλοον (Ολλανδία), Κορμόντ (Γαλλία), Λίτα Μπαέρε (Γερμανία), Κολέ (Γαλλία), Σασμά (Τουρκία) και Αμπντεσαλάμ (Κατάρ).

Ο τελικός θα αρχίσει τη Δευτέρα (15/9) στις 13:49, με τηλεοπτική μετάδοση απ' την ΕΡΤ2.