Συγκλονιστική στιγμή - Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας έμαθε το θάνατο της μητέρας του στον αγώνα

Ο έμπειρος προπονητής παρακολουθούσε το ζέσταμα της ομάδας του πριν την έναρξη του παιχνιδιού για τη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στις Φιλιππίνες, όταν ένας συνεργάτης του τον ενημέρωσε για την απώλεια της μητέρας του.

Σχεδόν άμεσα ο Μπερναντίνιο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αν και προσπάθησε να κρύψει την συγκίνησή του κρατώντας μια μπάλα, όμως, οι παίκτες του έσπευσαν να βρεθούν δίπλα του και να τον παρηγορήσουν.

Στον αγώνα, η Βραζιλία δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική σ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τη Σερβία να παίρνει τη νίκη 3-0 σετ και παράλληλα την πρόκριση στην επόμενη φάση, εν αντιθέσει με τους Λατίνους που έμειναν εκτός συνέχειας.

Μετά το τέλος του ματς, ο Μπερναντίνιο αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα του, γράφοντας στο Instagram: «Πολύ λυπημένος που είμαι μακριά και δεν μπορώ να αποχαιρετήσω εσένα, μαμά, αλλά με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου και την αφοσίωσή σου για περισσότερα από 60 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σ’ αγαπώ, μαμά».

Μάλιστα, για το θάνατο της μητέρας του Βραζιλιάνου κόουτς μίλησε και ο Ρικάρντο Λουκαρέλι: «Εκτός από την ήττα, υπάρχει κι αυτός ο λόγος - ο θάνατος της μητέρας του Μπερναντίνιο. Όλοι θέλαμε αυτή τη νίκη για εκείνον, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είναι μια θλίψη. Δεν νομίζω ότι κάναμε κακό παιχνίδι, αλλά αυτοί ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια. Δεν ξέραμε πια τι να κάνουμε. Ήταν ένα σύνολο από πράγματα που τους ευνόησαν και άξιζαν τη νίκη».

