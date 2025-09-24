Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα με νίκη στο Πεκίνο έπειτα από αγώνα 3,5 ωρών

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο 56 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε της Αμερικανίδας Άσλιν Κρούγκερ με 7-6(5), 6(5)-7, 7-5, σε έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας τριών ωρών και 29 λεπτών — τη τρίτη μεγαλύτερη διάρκεια αγώνα στο tour για το 2025.

Παρότι η Σάκκαρη ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενη με 5-2 στο πρώτο σετ, η Κρούγκερ αντέδρασε και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν πιο αποτελεσματική και το κατέκτησε με 7-5. Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, καθώς προηγήθηκε 5-4 και βρέθηκε δύο πόντους μακριά από το ματς. Ωστόσο, η Αμερικανίδα ανέτρεψε τα δεδομένα, προηγήθηκε 6-5 και τελικά επικράτησε στο τάι μπρέικ με 7-5, στέλνοντας το παιχνίδι στο τρίτο σετ.

Εκεί, η Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 4-2, αλλά κατάφερε να ανατρέψει και πάλι την κατάσταση. Με αντεπίθεση διαρκείας, προηγήθηκε 5-4 και 6-5, πριν κατακτήσει το σετ με 7-5 και πάρει τη μεγάλη πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

A WINNER AT LAST ?@mariasakkari grinds out a third set victory over Krueger 7-6, 6-7, 7-5.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/LAw8qUKleL — wta (@WTA) September 24, 2025

Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, Νο 25 στον κόσμο. Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί τρεις φορές στο παρελθόν σε επίπεδο tour, με τη Σάκκαρη να έχει το απόλυτο των νικών:

Το 2021 στη Μελβούρνη (Grampians Trophy) με 6-2, 6-2

Το 2023 στην Ουάσινγκτον με 7-5, 6-2

Το 2024 στο United Cup στην Αυστραλία με 7-6(2), 6-3

Η Σάκκαρη θα επιδιώξει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί απέναντι στη Φερνάντεζ και να προχωρήσει βαθύτερα στο τουρνουά του Πεκίνου, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και την αγωνιστική της ανθεκτικότητα.

SAKKARI WINS IT! ?



After 3 hours and 30 minutes on Center Court @mariasakkari overcomes Krueger ?#2025ChinaOpen pic.twitter.com/sEzz6QwiJv — wta (@WTA) September 24, 2025

