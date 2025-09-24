Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα με νίκη στο Πεκίνο έπειτα από αγώνα 3,5 ωρών
Μετά από μία μάχη που κράτησε σχεδόν τρεισήμισι ώρες, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στο τουρνουά WTA 1000 του Πεκίνου, δείχνοντας αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο 56 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε της Αμερικανίδας Άσλιν Κρούγκερ με 7-6(5), 6(5)-7, 7-5, σε έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας τριών ωρών και 29 λεπτών — τη τρίτη μεγαλύτερη διάρκεια αγώνα στο tour για το 2025.
Παρότι η Σάκκαρη ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενη με 5-2 στο πρώτο σετ, η Κρούγκερ αντέδρασε και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν πιο αποτελεσματική και το κατέκτησε με 7-5. Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, καθώς προηγήθηκε 5-4 και βρέθηκε δύο πόντους μακριά από το ματς. Ωστόσο, η Αμερικανίδα ανέτρεψε τα δεδομένα, προηγήθηκε 6-5 και τελικά επικράτησε στο τάι μπρέικ με 7-5, στέλνοντας το παιχνίδι στο τρίτο σετ.
Εκεί, η Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 4-2, αλλά κατάφερε να ανατρέψει και πάλι την κατάσταση. Με αντεπίθεση διαρκείας, προηγήθηκε 5-4 και 6-5, πριν κατακτήσει το σετ με 7-5 και πάρει τη μεγάλη πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.
Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, Νο 25 στον κόσμο. Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί τρεις φορές στο παρελθόν σε επίπεδο tour, με τη Σάκκαρη να έχει το απόλυτο των νικών:
- Το 2021 στη Μελβούρνη (Grampians Trophy) με 6-2, 6-2
- Το 2023 στην Ουάσινγκτον με 7-5, 6-2
- Το 2024 στο United Cup στην Αυστραλία με 7-6(2), 6-3
Η Σάκκαρη θα επιδιώξει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί απέναντι στη Φερνάντεζ και να προχωρήσει βαθύτερα στο τουρνουά του Πεκίνου, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και την αγωνιστική της ανθεκτικότητα.