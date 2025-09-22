Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό του διπλού σκιφ

Η Ζωή Φίτσιου κι η Ευαγγελία Αναστασιάδου πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του διπλού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, το οποίο διεξάγεται στη Σανγκάη.

Τα δύο κορίτσια το έκαναν ξανά όπως στη ρεγκάτα του Χένλεϊ και με ένα φανταστικό σπριντ στα τελευταία 200 μέτρα πήραν την πρόκριση.

Το δίδυμο των Φίτσιου, Αναστασιάδου από την πέμπτη θέση που βρισκόταν τερμάτισε στην τρίτη με χρόνο 7:00.28. Με αυτό τον τρόπο πήραν το τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, καθώς σημείωσαν τη δεύτερη καλύτερη επιλαχούσα επίδοση μετά τις τέσσερις που πήραν απευθείας πρόκριση από τις δύο προκριματικές σειρές.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (26/9) το μεσημέρι στις 14:37 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Έτοιμες να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο

Τα δύο κορίτσια στις δηλώσεις που έκαναν μετά την κούρσα τους δήλωσαν έτοιμες να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Αναλυτικά όσα δήλωσαν:

Ευαγγελία Αναστασιάδου: «Ήταν μία καλή κούρσα για μας, είχαμε δυσκολίες βέβαια. Στο τέλος ανεβάσαμε για να φέρουμε το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι φέραμε το αποτέλεσμα, οπότε οτιδήποτε άλλο μάς συνέβη κατά τη διάρκεια της κούρσας δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι την Παρασκευή θα είμαστε έτοιμες. Στο μυαλό μας είχαμε ότι θα ήταν μία δύσκολη κούρσα σίγουρα. Παρόλα αυτά την περιμέναμε αλλιώς, βγήκε αλλιώς, σημασία έχει ότι ήρθε το αποτέλεσμα. Οι συνθήκες είναι περίεργες και απρόβλεπτες. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι, δεν έχεις πολλά περιθώρια. Με το καινούριο σύστημα που περνούν οι δύο θέσεις είναι πολύ πιεστικά τα πράγματα κι εμείς συνήθως στις πρώτες κούρσες είμαστε πιο ζορισμένες από ότι στη συνέχεια, οπότε ευελπιστούμε ότι θα καλυτερέψει αυτό».

Ζωή Φίτσιου: «Είναι η πρώτη κούρσα. Ήμασταν σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Είχε πολλή υγρασία, ο καιρός δεν είναι πολύ σταθερός. Μία έτσι, μία αλλιώς, μας έχει παραπλανήσει. Κάναμε το πρώτο βήμα, όπως έχω πει πολλές φορές, πάντα πηγαίνουμε βήμα βήμα στις διοργανώσεις. Ήταν μία κούρσα που μας βοήθησε να αφυπνίσουμε τους οργανισμούς και τα σώματά μας. Η Παρασκευή είναι μακριά, έχουμε ακόμα μέρες να συντονιστούμε για να μπούμε πολύ συγκεντρωμένες στον στόχο μας, που είναι ο τελικός. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα είναι ο τελευταίος αγώνας αυτής της σεζόν πρώτα ο Θεός. Ήταν μία παραολυμπιακή χρονιά. Ο καθένας είχε διαφορετικούς στόχους, προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε. Έχουμε έρθει εδώ για να το απολαύσουμε πρώτα πρώτα χωρίς άγχος. Σημασία έχει να ξεκινήσουμε, να είμαστε εκεί, να είμαστε δυνατές, να ευχαριστηθούμε την κούρσα μας κι από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

