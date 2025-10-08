Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για Βιτόρια με ξεκάθαρο στόχο

Για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στη Βιτόρια, όπου την Πέμπτη (9/10, 21:30) αντιμετωπίζει την Μπασκόνια.

Οι «πράσινοι» θα αναχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης (8/10, 11:00) με πτήση τσάρτερ, έχοντας στο πλευρό τους περίπου 100 φιλάθλους τους.

Θα προπονηθούν στη Βιτόρια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους χωρίς προβλήματα, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική και να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους μετά την επικράτηση στην πρεμιέρα επί της Μπάγερν.

Ιδιαίτερο είναι το παιχνίδι για τον Nίκο Ρογκαβόπουλο, που θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

