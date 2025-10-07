Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αμφίβολος για το ντέρμπι ο Φουρνιέ | Ερωτηματικό και με Dubai BC

«Πονοκέφαλος» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος ενδεχομένως να στερηθεί ένα βασικό «όπλο» στα επόμενα απαιτητικά ματς.

Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από ένα μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και δεν αγωνίστηκε κόντρα στο Μαρούσι, λόγω του συγκεκριμένου τραυματισμού, ο οποίος δεν αποκλείεται να του τη στερήσει τη συμμετοχή και στα επόμενα ματς.

Ο Φουρνιέ είναι πιθανό να απουσιάσει τόσο το παιχνίδι με την Dubai BC από τη Euroleague, όσο και το ντέρμπι «αιωνίων» για τη GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Διαβάστε επίσης