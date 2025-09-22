Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Ο «Νόλε», το τελευταίο διάστημα, έχει εγκατασταθεί μαζί με την οικογένεια του στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της διαμονής του στη χώρα μας, ο σπουδαίος τενίστας επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μάλιστα, έκανε και μια σχετική δημοσίευση στα social media με φωτογραφίες του στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Τζόκοβιτς συνόδευσε την ανάρτηση του με την εξής λεζάντα: «Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Δείτε το ποστ του Νόβακ Τζόκοβιτς