Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως το «πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».
Ο «Νόλε», το τελευταίο διάστημα, έχει εγκατασταθεί μαζί με την οικογένεια του στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο της διαμονής του στη χώρα μας, ο σπουδαίος τενίστας επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μάλιστα, έκανε και μια σχετική δημοσίευση στα social media με φωτογραφίες του στο Καλλιμάρμαρο.
Ο Τζόκοβιτς συνόδευσε την ανάρτηση του με την εξής λεζάντα: «Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».
Δείτε το ποστ του Νόβακ Τζόκοβιτς
