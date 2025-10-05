Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός
Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η ανατροπή της ΑΕΚ με την Κηφισιά, φέρνει την Ένωση στην κορυφή και πίσω της τους Θεσσαλονικείς – «Σκαρφαλώνει» ο Παναθηναϊκός – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στην Super League, έφερε τα… πάνω κάτω στη βαθμολογία. Εκ των πραγμάτων θα υπήρχαν ανακατατάξεις στις κορυφαίες θέσεις, λόγω του ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού. Ο θρίαμβος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, δημιουργεί νέες συνθήκες.
Η ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι (3-2) την ανέβασε μόνη πρώτη με 16 βαθμούς. Πίσω της ο ΠΑΟΚ με 14, ενώ ο Ολυμπιακός μετά την πρώτη του ήττα, υποχώρησε τρίτος με 13.
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου στη Λεωφόρο (1-0) έδωσε το δικαίωμα στους «πράσινους» να… σκαρφαλώσουν κι άλλο στη βαθμολογία. Ανεβαίνοντας στους 8 και την 7η θέση, έχοντας όμως ματς λιγότερο.
Ο εξαιρετικός Λεβαδειακός (6-0 τον Παναιτωλικό) είναι πλέον τέταρτος μαζί με τον Άρη, έχοντας από 10 βαθμούς.
Το πρωτάθλημα αποκτά άγριο ενδιαφέρον από νωρίς. Τώρα υπάρχει η διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων και με την επανέναρξη θα διεξαχθούν την επόμενη αγωνιστική δύο σπουδαία ματς. Το ντέρμπι της κορυφής, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και το ματς Άρης – Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στη Λάρισα από την ΑΕΛ.
SUPER LEAGUE – 7η Αγωνιστική
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1
ΟΦΗ – Άρης 3-0
ΑΕΛ – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Α.Ε.Κ. 16
2. Π.Α.Ο.Κ. 14
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13
4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10
5. ΑΡΗΣ 10
6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9
7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 (5 αγ.)
8. ΚΗΦΙΣΙΑ 7
9. Ο.Φ.Η. 6 (5 αγ.)
10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5
11. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5
12. Α.Ε.Λ. 4
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4
14. ASTERAS AKTOR 2
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός
19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός
20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
16:00 Asteras Aktor – Κηφισιά
17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός
19:30 Άρης – Παναθηναϊκός
21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ