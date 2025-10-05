Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η ανατροπή της ΑΕΚ με την Κηφισιά, φέρνει την Ένωση στην κορυφή και πίσω της τους Θεσσαλονικείς – «Σκαρφαλώνει» ο Παναθηναϊκός – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός
Η ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στην Super League, έφερε τα… πάνω κάτω στη βαθμολογία. Εκ των πραγμάτων θα υπήρχαν ανακατατάξεις στις κορυφαίες θέσεις, λόγω του ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού. Ο θρίαμβος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, δημιουργεί νέες συνθήκες.

Η ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι (3-2) την ανέβασε μόνη πρώτη με 16 βαθμούς. Πίσω της ο ΠΑΟΚ με 14, ενώ ο Ολυμπιακός μετά την πρώτη του ήττα, υποχώρησε τρίτος με 13.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου στη Λεωφόρο (1-0) έδωσε το δικαίωμα στους «πράσινους» να… σκαρφαλώσουν κι άλλο στη βαθμολογία. Ανεβαίνοντας στους 8 και την 7η θέση, έχοντας όμως ματς λιγότερο.

Ο εξαιρετικός Λεβαδειακός (6-0 τον Παναιτωλικό) είναι πλέον τέταρτος μαζί με τον Άρη, έχοντας από 10 βαθμούς.

Το πρωτάθλημα αποκτά άγριο ενδιαφέρον από νωρίς. Τώρα υπάρχει η διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων και με την επανέναρξη θα διεξαχθούν την επόμενη αγωνιστική δύο σπουδαία ματς. Το ντέρμπι της κορυφής, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και το ματς Άρης – Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στη Λάρισα από την ΑΕΛ.

SUPER LEAGUE – 7η Αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 16

2. Π.Α.Ο.Κ. 14

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10

5. ΑΡΗΣ 10

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 (5 αγ.)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 7

9. Ο.Φ.Η. 6 (5 αγ.)

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5

11. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

12. Α.Ε.Λ. 4

13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

14. ASTERAS AKTOR 2

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Asteras Aktor – Κηφισιά

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

