Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

Δεύτερη νίκη στη σειρά για τη Μαρία Σάκκαρη, παρά τη διακοπή λόγω βροχής στα μέσα του αγώνα.

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό
EPA/TIM IRELAND
Η Μαρία Σάκκαρη δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο55 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στο πλαίσιο του 2ου και τελευταίου προκριματικού γύρου τη Σούζαν Λάμενς από την Ολλανδία (Νο57) με 6-3, 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών και θα συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά με την επωνυμία "Toray Pan Pacific Open Tennis".

Ο αγώνας διεκόπη για περίπου δύο ώρες, στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, λόγω βροχόπτωσης και συνεχίστηκε στο κεντρικό κορτ, το οποίο διέθετε οροφή.

Μετά την επανέναρξη του αγώνα η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί 4-3 στο δεύτερο σετ. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε ψυχολογία, κατάφερε να πάρει και τα επόμενα δύο γκέιμ και να πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.

