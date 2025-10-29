Hellenic Championship ATP 250: Το Σάββατο (01/11) η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό – Το πρόγραμμα

Το Σάββατο (01/11) θα γίνει γνωστό το bracket του Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship ATP 250, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Βαγγέλης Πάτας

Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του «250αριού» στο Telekom Center Athens, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου.

Το «παρών» θα δώσουν, πέρα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι ο Κάρεν Χατσάνοφ, ενώ wild card έχουν δοθεί στον Σταν Βαβρίνκα και τον Στέφανο Σακελλαρίδη. Εκτός από τους παραπάνω, έχουν δηλωθεί οι Γίρι Λεχέτσκα, Ζοάο Φονσέκα και Βαλεντίν Βασερό, ενώ από την άλλη έχουν ήδη αποσυρθεί οι Γιάκουμπ Μένσικ, Σεμπάστια Μπαέζ, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ. Τελευταία απώλεια ήταν Μάρτον Φούτσοβιτς.

Οι τενίστες θα μάθουν τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου το ερχόμενο Σάββατο (01/11). Συγκεκριμένα, στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Hellenic Championship ATP 250

  • Σάββατο 1 Νοεμβρίου
    Έναρξη των προκριματικών (Qualifying Singles R1)
    Πρώτος αγώνας στις 10:00
  • Κυριακή 2 Νοεμβρίου
    Τελικοί προκριματικών και πρεμιέρα του κυρίως ταμπλό σε μονά & διπλά
    Πρώτος αγώνας στις 12:00
  • Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Νοεμβρίου
    1ος γύρος Κυρίως Ταμπλό (R1)
    Έναρξη στις 14:00
  • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
    2ος γύρος (R2) στα μονά και συνέχεια στα διπλά
    Πρώτος αγώνας στις 14:00
  • Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
    Προημιτελικοί (QF)
    Έναρξη στις 14:00
  • Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
    Ημιτελικοί (SF)
    Πρώτος αγώνας στις 17:00 – δεύτερος όχι πριν τις 19:00
  • Σάββατο 8 Νοεμβρίου
    Τελικός Διπλών στις 13:30
    Τελικός Μονών – όχι πριν τις 17:00

