Hellenic Championship ATP 250: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center Athens

Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του «250αριού» στο Telekom Center Athens, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου.

To «παρών» θα δώσουν, πέρα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι ο Κάρεν Χατσάνοφ, ενώ wild card έχουν δοθεί στον Σταν Βαβρίνκα και τον Στέφανο Σακελλαρίδη.

Για το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων του τουρνουά, ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς είπε: «Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν μερικοί από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή, το όριο συμμετοχής για το κυρίως ταμπλό είναι στο νούμερο 56, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι ή και όλοι οι παίκτες θα προέρχονται από τους 50 καλύτερους του κόσμου. Αυτό καθιστά τη διοργάνωσή μας μία από τις πιο ισχυρές της κατηγορίας ATP 250 σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό αγωνιστικό κύκλο».

Ο διευθυντής του τουρνουά στάθηκε επίσης και στα νούμερα των πωλήσεων των εισιτηρίων, τα οποία άκρως ενθαρρυντικά. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι ορισμένοι από τους κορυφαίους του τένις θα παίξουν μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους. Όπως επεσήμανε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που, από τη στιγμή που ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων πριν από 6–7 ημέρες, η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή. Αυτό σημαίνει ότι το τουρνουά θα έχει εξαιρετική ατμόσφαιρα, κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Ο χώρος διεξαγωγής είναι μεγάλος, με χωρητικότητα έως 17.500 θεατές για την εκδήλωση της Αθήνας. Για εμάς, ως οργανισμό, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη χωρητικότητα και να γεμίσουν οι εξέδρες, καθώς η διοργάνωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο».

