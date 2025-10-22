Hellenic Championship ATP 250: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center Athens

Hellenic Championship: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center

Ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς αναφέρθηκες στο υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων στο Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, αλλά και στους Έλληνες φιλάθλους που δείχνουν να «αγκαλιάζουν» την επιστροφή ενός τουρνουά τένις, μετά από 30 χρόνια.

Βαγγέλης Πάτας

Τζόρτζι Τζόκοβιτς
INTIME SPORTS
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του «250αριού» στο Telekom Center Athens, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου.

To «παρών» θα δώσουν, πέρα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι ο Κάρεν Χατσάνοφ, ενώ wild card έχουν δοθεί στον Σταν Βαβρίνκα και τον Στέφανο Σακελλαρίδη.

Για το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων του τουρνουά, ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς είπε: «Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν μερικοί από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή, το όριο συμμετοχής για το κυρίως ταμπλό είναι στο νούμερο 56, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι ή και όλοι οι παίκτες θα προέρχονται από τους 50 καλύτερους του κόσμου. Αυτό καθιστά τη διοργάνωσή μας μία από τις πιο ισχυρές της κατηγορίας ATP 250 σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό αγωνιστικό κύκλο».

Ο διευθυντής του τουρνουά στάθηκε επίσης και στα νούμερα των πωλήσεων των εισιτηρίων, τα οποία άκρως ενθαρρυντικά. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι ορισμένοι από τους κορυφαίους του τένις θα παίξουν μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους. Όπως επεσήμανε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που, από τη στιγμή που ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων πριν από 6–7 ημέρες, η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή. Αυτό σημαίνει ότι το τουρνουά θα έχει εξαιρετική ατμόσφαιρα, κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Ο χώρος διεξαγωγής είναι μεγάλος, με χωρητικότητα έως 17.500 θεατές για την εκδήλωση της Αθήνας. Για εμάς, ως οργανισμό, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη χωρητικότητα και να γεμίσουν οι εξέδρες, καθώς η διοργάνωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «επιδημία» των ληστειών στα μουσεία της Γαλλίας - Πορσελάνες, κοσμήματα, χρυσός και νομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων έχουν κλαπεί τους τελευταίους μήνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιλής: Φορολογικά πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

18:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» 55% στις απάτες μεταφορών πίστωσης - Μία περίπτωση ανά 136.000 συναλλαγές

18:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρός ελέφαντας έπαιξε «ποδόσφαιρο» με κολοκύθα σε ζωολογικό κήπο - Δείτε βίντεο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένα βήμα πριν από συμφωνία για 150 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

17:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center Athens

17:28LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη «αρπάζει» την κόρη της

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δέντρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ