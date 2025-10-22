Hellenic Championship ATP 250: «Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters του Παρισιού, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Οι φήμες ήθελαν να είναι αμφίβολος και για Hellenic Championship ATP250, το οποίο διοργανώνει η οικογένεια του στην Αθήνα, από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου.

Ο διευθυντή κι αδερφός του, Τζόρτζι Τζόκοβιτς, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Press Conference Room του Telekom Center Athens κι αναφέρθηκε στην κατάσταση του Σέρβου «σταρ».

«Βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. Είναι ένας mastermind όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Κάνει ό,τι μπορεί σχετικά με αυτό και δίνει όσα μπορεί για να λάβει μέρος στο τουρνουά μπροστά στο ελληνικό κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

