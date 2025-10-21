Μαρία Σάκκαρη: Λύγισε μετά από δίωρη μάχη κόντρα στη Φερνάντες (βίντεο)

Μετά από δύο νίκης στο WTA 500 της Ιαπωνίας, η Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από το Νο22 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση κι είχε τις ευκαιρίες της για να πάρει το ματς, ωστόσο, έπειτα από μάχη που κράτησε δύο ώρες, γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα από την Φερνάντες.

Η 30χρονη Ελληνίδα είχε τρία χαμένα set points στο πρώτο σετ, ενώ προηγήθηκε με 4-0 και 5-3 στο tie break, το οποίο τελικά έχασε με 7-5!

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της (2-1, 3-2), αλλά και πάλι η Καναδή τενίστρια βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το ματς και να πάρει τη νίκη, παίρνοντας τα τελευταία τέσσερα games.

Η Φερνάντες μετράει 6 σερί νίκες και στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τόκιο θα παίξει με το Νο2 του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.

Τα highlights του αγώνα της Σάκκαρη

Διαβάστε επίσης