Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέο πρόβλημα με τη μέση του - Αποσύρθηκε από την Αυστρία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταλαιπωρείται ξανά από ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Μουζέτι. 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέο πρόβλημα με τη μέση του - Αποσύρθηκε από την Αυστρία
Ο Έλληνας τενίστας απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά στην Αυστρία, λίγη ώρα προτού αναμετρηθεί κόντρα στον Ιταλό πρωταθλητή το απόγευμα της Τρίτης (21/10, 18:30) για τον πρώτο γύρο.

Τη θέση του Στέφανου Τσιτσιπά πήρε ο Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Μουζέτι στον 1ο γύρο του αυστριακού τουρνουά.

Αυτό είναι το τρίτο διαδοχικό τουρνουά του Tour, από το οποίο ο Τσιτσιπάς αποσύρει τη συμμετοχή του, καθώς επέστρεψαν οι ενοχλήσεις στη μέση. Είχαν προηγηθεί αυτά του Πεκίνου και της Σαγκάης.

Ενδιάμεσα, ο 28χρονος τενίστας έλαβε μέρος στο τουρνουά επίδειξης του Ριάντ, Six Kings Slam, αλλά ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ.

Απομένουν τα τουρνουά του Masters 1000 στο Παρίσι και το 250άρι Hellenic Championship στην Αθήνα, με τα οποία, αν αγωνιστεί, θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν.

