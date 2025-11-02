Volleyleague: Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε περίπατο!

Με Γιάντσουκ και Νίλσεν να είναι σε εκπληκτική κατάσταση, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το ντέρμπι αιωνίων για την Volleyleague. Οι «πράσινοι» στο κλειστό του Ρέντη πέρασαν σα… σίφουνας και επιβλήθηκαν 3-0 σετ, χωρίς να απειληθούν σε κανένα σημείο του αγώνα.

Η 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα, ήταν ουσιαστικά η δήλωση των «πράσινων» για τις βλέψεις τους. Και το έκαναν εμφατικά, καθώς δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να πιστέψει πως θα μπορέσει να πάρει κάτι απ’ το ματς.

Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο σετ, Γιάντσουκ, Νίλσεν και Ανδρεόπουλο έδωσαν προβάδισμα στους «πράσινους» (4-7). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καλό σερβίς, ούτε μπλοκ για το +5 του Παναθηναϊκού. Ο Γκαρντίνι έριξε στο ματς τον Νεντέλκοβιτς για το 20-22. Τα σερβίς του Δαλακούρα και μια διπλή μπάλα από πλευράς Ολυμπιακού έφεραν το 0-1 για τον Παναθηναϊκό (21-25).

Ο Σπίριτο διαμόρφωσε το 1-4 στο δεύτερο σετ. Ο Ατανασίεβιτς με δυο άσους κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4. Οι Γιάντσουκ και Νίλσεν «πυροβολούσαν» από τη διαγώνιο για το +6 των «πρασίνων» που πήραν με 25-17 το 2ο σετ.

Ο Νίλσεν ήταν κεντρικό πρόσωπο και στις αρχές του 3ου σετ για τον Παναθηναϊκό. Αν και ο Ολυμπιακός αντέδρασε και προσπέρασε με 8-7 και εν συνεχεία μείωσε στον πόντο, oι «πράσινοι» ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν σετ και το κατάφεραν, κάνοντας το 25-21 στο 3ο σετ.

VOLLEY LEAGUE – 2η αγωνιστική

ΑΟΠ Κηφισιάς-ΠΑΟΚ 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Μίλων-ΟΦΗ 3-0 (25-16, 25-23, 25-16)

Καλαμάτα 80-Φλοίσβος 3-0 (25-16, 25-17, 25-17)

Φοίνικας Σύρου-Πανιώνιος 3-1 (25-23, 25-13, 20-25, 25-23)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-3 (22-25, 17-25, 21-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 6-0 6

Μίλωνας 6-2 5

Καλαμάτα 80 5-3 4

Ολυμπιακός 3-3 3

ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 3 -1αγ.

ΠΑΟΚ 4-3 3

Φοίνικας Σύρου 3-4 3

ΟΦΗ 0-3 0 -1αγ.

Πανιώνιος 1-6 0

Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-6 0