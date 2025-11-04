Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς

Η πρώτη εμφάνιση του «Νόλε» στην Αθήνα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, όχι μόνο των φίλων του τένις.

Το Telekom Center Athens έχει τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη μέρα του «250αριού» της Αθήνα, καθώς την Τρίτη (04/11) ρίχνεται στη μάχη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο κλειστό βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του από το Hellenic Championship ATP 250 λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος είχε δώσει το «παρών» και στον αγώνα του μικρότερου αδερφού του, Παύλου, παρακολουθεί την προσπάθεια του Σέρβου μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Την αναμέτρηση του Τζόκοβιτς με τον Αλεξάντερ Ταμπίλο παρακολουθούν και παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον συμπατριώτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Στο γήπεδο είναι κι οι Μουσταφά Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ τη Δευτέρα (03/11) στις κερκίδες βρέθηκε ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού AKTOR.

