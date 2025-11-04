Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens

Ο «Νολε» μετρούσε δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Χιλιανό τενίστα.

Στην Αθήνα, όμως, δεν επέτρεψε να… τριτώσει το κακό κι έχοντας τον κόσμο να τον ενθαρρύνει σε κάθε προσπάθεια, επικράτησε 2-0 σετ (7-6(3), 6-1).

Στο πρώτο σετ ο Ταμπίλο έκανε και πάλι δύσκολη τη ζωή του Τζόκοβιτς, ο οποίος, όμως, κατάφερε να κάνει το 1-0 στο tie-break (7-3). O «Νόλε» είχε 21/23 κερδισμένους πόντους από το πρώτο σερβίς του! Στο δεύτερο σετ συνέχισε να σερβίρει εξαιρετικά κι επέβαλε πλήρως τον ρυθμό για να κλείσει με 6-1 τον αγώνα.

Το Νο1 του ταμπλό περιμένει, πλέον, να μάθει τον αντίπαλο του στα προημιτελικά, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση του Έλιοτ Σπιτσίρι με τον Νούνο Μπόρζες. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση «κλείνει» το πρόγραμμα της Τρίτης (04/11) στο κεντρικό court.

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο κόσμος που ήταν περισσότερος από κάθε άλλη μέρα μέχρι τώρα αποθέωσε τον σπουδαίο Σέρβο, για τον οποίο βρέθηκαν στο Telekom Center Athens, μεταξύ άλλων, οι Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής.

