Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1: «Πράσινος» θρίαμβος με ανατροπή και κορυφή

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Παίζοντας ονειρικό βόλεϊ το Τριφύλλι υπέταξε με 3-1 σετ την ομάδα του Πειραιά μέσα σε μια μαγική ατμόσφαιρα και απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολογίας στη Volley League γυναικών. 

Newsbomb

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1: «Πράσινος» θρίαμβος με ανατροπή και κορυφή
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 8 στα 8 στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών έκανε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινες» παρότι βρέθηκαν να χάνουν στο Μετς από τον Ολυμπιακό, πήραν τα τρία επόμενα σετ και με 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) διατήρησαν το αήττητο που έχουν από την έναρξη της περιόδου και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας «γκρεμίζοντας» τις «ερυθρόλευκες».

Συγκλονιστικό ήταν το τέταρτο σετ, όπου παρά τις μεγάλες διαφορές που απέκτησε ο Ολυμπιακός (10-4, 17-11, και 19-16) οι «πράσινες» δεν το έβαλαν κάτω και με τη συμπαράσταση του κόσμου τους κατάφεραν να φτάσουν σε μία συγκλονιστική ανατροπή!

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών:

ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας 2-3 (25-22, 18-25, 25-21μ 21-25, 13-15)

ΖΑΟΝ - Άρης 3-1 (25-20, 24-26, 25-18, 25-15)

ΑΕΚ - Θέτις Βούλας 3-0 (25-11, 25-18, 25-17)

Πανιώνιος - Μίλων 3-0 (25-20, 25-20, 25-17)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-22)

Ηλυσιακός - Μαρκόπουλο 8/12, 20:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΙ

Παναθηναϊκός 24-8 21

Ολυμπιακός 21-9 19

ΖΑΟΝ 20-12 18

Πανιώνιος 18-13 15

ΠΑΟΚ 17-15 13

ΑΟ Θήρας 17-15 12

Θέτις Βούλας 16-19 10

Μίλωνας 14-20 9

ΑΕΚ 14-18 9

Μαρκόπουλο 13-17 8 -7αγ.

Άρης 6-21 4

Ηλυσιακός 6-20 3 -7αγ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Άρης, Λουτσέσκου: «Πρέπει να χτιστεί ένα άγαλμα για τον Τάισον στην Τούμπα»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από αύριο Δευτέρα (8/12) το Μετρό Θεσσαλονίκης - Όλα τα δρομολόγια

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία, βρέθηκε στη σουίτα του Ηλιόπουλου

22:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.500.000 ευρώ

22:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1: «Πράσινος» θρίαμβος με ανατροπή και κορυφή

21:55LIFESTYLE

Cher: Σχεδιάζει να παντρευτεί τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της πριν κλείσει τα 80 της

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν επ΄αόριστον την Ολυμπία Οδό στην Κάτω Αχαΐα - Νέο μπλόκο στο Αίγιο

21:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γρεβενά: Συνελήφθη 53χρονος-μέλος σπείρας που εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Έβαψε «ασπρόμαυρο» τον Λευκό Πύργο

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Πλησίασε στο -2 από τον Ολυμπιακό

21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί αυτοτραυματίζονται οι έφηβοι: Ένας στους τρεις έχει προσπαθήσει να προκαλέσει κακό στον εαυτό του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.500.000 ευρώ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

21:55LIFESTYLE

Cher: Σχεδιάζει να παντρευτεί τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της πριν κλείσει τα 80 της

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ