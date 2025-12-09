Στέφανος Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο!

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης είναι ανάμεσα στους φιναλίστ των Παγκόσμιων Βραβείων Κωπηλασίας 2025 που επέλεξαν μια ειδική ομάδα που δημιούργησε η Worls Rowing.

Ο Ντούσκος διεκδικεί το βραβείο για το κορυφαίο ανδρικό πλήρωμα του 2025, ως πλήρωμα στο μονό σκιφ κι έχει να ανταγωνιστεί την ιταλική ομάδα στην τετράκωπο και τον Αμερικανό, Κρίστοφερ Μπακ στο σόλο.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λοζάνη της Ελβετίας.