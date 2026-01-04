Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο «Μελίνα Μερκούρη». Οι Θεσσαλονικείς στο tie break επικράτησαν 3-2 σετ, για την 9η αγωνιστική της Volley League. Έτσι ο «δικέφαλος» είναι τρίτος και ο Ολυμπιακός τέταρτος.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο σετ 25-22 σε 29 λεπτά, με τον Ολυμπιακό να ανατρέπει την κατάσταση με 25-22 (27΄) και 25-21 (29΄). Στο κρίσιμο τέταρτο σετ οι Θεσσαλονικείς έδειξαν χαρακτήρα και με 25-20 (28΄) οδήγησαν την αναμέτρηση στο tie break. Εκεί οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι και με κορυφαίους τους Ερνάντες (23π.), Κοβάτσεβιτς (28π.) έφτασαν στην επικράτηση με 15-12

Volley League – 9η αγωνιστική

Παναθηναϊκός - Καλαμάτα 3-1

(25-17, 21-25, 25-18, 25-13)

Κηφισιά - Μίλων 0-3

(25-27, 21-25, 19-25)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-3

(22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15)

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Φλοίσβος - Πανιώνιος

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Φοίνικας Σύρου - ΟΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μίλωνας 27-6 25

Παναθηναϊκός 24-11 21

ΠΑΟΚ 22-13 18

Ολυμπιακός 29-15 17

ΟΦΗ 16-15 12 -8αγ.

Καλαμάτα 80 15-17 12

Φοίνικας Σύρου 9-16 9 -8αγ.

Πανιώνιος 12-19 8 -8αγ.

Φλοίσβος 7-21 4 -8αγ.

Κηφισιά 5-25 3