Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού
Οι Θεσσαλονικείς «λύγισαν» τους «ερυθρόλευκους» στο tie break στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο «Μελίνα Μερκούρη». Οι Θεσσαλονικείς στο tie break επικράτησαν 3-2 σετ, για την 9η αγωνιστική της Volley League. Έτσι ο «δικέφαλος» είναι τρίτος και ο Ολυμπιακός τέταρτος.
Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο σετ 25-22 σε 29 λεπτά, με τον Ολυμπιακό να ανατρέπει την κατάσταση με 25-22 (27΄) και 25-21 (29΄). Στο κρίσιμο τέταρτο σετ οι Θεσσαλονικείς έδειξαν χαρακτήρα και με 25-20 (28΄) οδήγησαν την αναμέτρηση στο tie break. Εκεί οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι και με κορυφαίους τους Ερνάντες (23π.), Κοβάτσεβιτς (28π.) έφτασαν στην επικράτηση με 15-12
Volley League – 9η αγωνιστική
Παναθηναϊκός - Καλαμάτα 3-1
(25-17, 21-25, 25-18, 25-13)
Κηφισιά - Μίλων 0-3
(25-27, 21-25, 19-25)
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-3
(22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15)
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026
Φλοίσβος - Πανιώνιος
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Φοίνικας Σύρου - ΟΦΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλωνας 27-6 25
Παναθηναϊκός 24-11 21
ΠΑΟΚ 22-13 18
Ολυμπιακός 29-15 17
ΟΦΗ 16-15 12 -8αγ.
Καλαμάτα 80 15-17 12
Φοίνικας Σύρου 9-16 9 -8αγ.
Πανιώνιος 12-19 8 -8αγ.
Φλοίσβος 7-21 4 -8αγ.
Κηφισιά 5-25 3