Volley League: «Πράσινη» εκδίκηση με άνετη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων

Λίγες μέρες πριν ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε» και έχασε το Super Cup απ’ τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος να μην κάνει «δώρα» και έφτασε σε εύκολη νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Επικρατώντας 3-0 σετ στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Volley League.

Με το αποτέλεσμα αυτό το «τριφύλλι» μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Μίλωνα στον 1 βαθμό. Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι τέταρτος και στο -8 από την κορυφή.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα με τους Πάτρικ Γκάσμαν και Ντμίτρο Γιάντσουκ να οδηγούν την επίθεση των «πράσινων» και να δίνουν στην ομάδα τους μία διαφορά πέντε πόντων (8-3). Ο Παναθηναϊκός συντηρούσε σταθερά το προβάδισμα 3 έως 5 πόντων και πάτησε ακόμη πιο έντονα το... γκάζι στην επίθεση όταν μπήκε στην εξίσωση κι ο Νίλσεν, πηγαίνοντας το σκορ στο 16-10 και στο 17-11. Στο 24-20, το λάθος σερβίς του Τζούριτς έδωσε στον Παναθηναϊκό το πρώτο σετ με 1-0 (25-20).

Στο δεύτερο σετ μετά το αρχικό 0-3 και 4-9 του Ολυμπιακού, οι «πράσινοι» άρχισαν να... ροκανίζουν τη διαφορά με σερί πόντους από τους Πρωτοψάλτη, Βουλκίδη και με υπομονή ισοφάρισαν σε 15-15 με νέο πόντο απ’ το μπλοκ τους (Βουλκίδης) που είχε ανέβει κατακόρυφα. Οι γηπεδούχοι πέρασαν και μπροστά με τον άσσο του Ανδρεόπουλου και μετά το 17-18, με ένα τρομερό 8-0 (!) από τέσσερις σερί άσσους του Ράσμους Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και το δεύτερο σετ με 25-18, φτάνοντας στο 2-0.

Οι «πράσινοι» είχαν πλέον ρυθμό, ενθουσιασμό κι ένταση στο παιχνίδι τους κι εκμεταλλεύτηκαν το momentum και στο τρίτο σετ, με τον Πρωτοψάλτη να «μπαίνει» δυνατά (και αυτός) στο ματς και να δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (6-3), την ώρα που ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πολύ άστοχος απ’ το σερβίς. Οι Πρωτοψάλτης και Νίλσεν συνέχισαν να «χτυπούν» στην επίθεση, αλλά κι απ’ το σερβίς (11-6), κρατώντας τη διαφορά για το «τριφύλλι» σε σημαντικά επίπεδα και στο 18-13 απ’ το λάθος σερβίς του Φρομ. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς απ’ τα πολύ καλά σερβίς του Καπετανίδη που έδωσε μία λύση για τον Ολυμπιακό, όμως ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» το σετ (25-20) και τη νίκη (3-0) και πήρε τη μεγάλη νίκη.

Τα σετ: 25-20, 25-18, 25-20