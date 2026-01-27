Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού

Σε ένα ακόμα ματς, στο θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι της στην Α΄φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική πόλο των γυναικών δεν συνάντησε την παραμικρή αντίσταση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του έναντι της Γαλλίας, την οποία συνέτριψε 23-5, για να κάνει το «2 στα 2» στον Α΄ όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι «τρικολόρ» θα καταλάβουν πιθανότατα την προνομιούχο δεύτερη θέση, η ελληνική ομάδα θα «κουβαλήσει» τη σημερινή νίκη στη Β΄ φάση και θα χρειάζεται άλλη μία για να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη

ΓΑΛΛΙΑ (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπβρ, Αντρές, Μπουγκραρά, Μπουλούκμπασι 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραζά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλιτς-Πεγκουρί, Ρασπό, Ντιφλό, Σεσερές, Μπουρλ, Πουρτό