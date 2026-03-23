Στέφανος Τσιτσιπάς: «Βαριά» ήττα στο Μαϊάμι, αποκλεισμός σε 55 λεπτά

Ο Αρτούρ Φις, χρειάστηκε μόλις 55 λεπτά για να επιβληθεί με 6-0, 6-1 του Στέφανος Τσιτσιπάς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και διευρύνοντας το ρεκόρ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε 5-0.

Η ήττα αυτή αποτελεί τη… συντομότερη στην καριέρα του Έλληνα πρωταθλητή, «ξεπερνώντας» τα 57 λεπτά απέναντι στον Μπενουά Περ στη Μετς το 2017 και τα 58 λεπτά κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Paris Masters το 2019. Παράλληλα, το 6-0 στο πρώτο σετ ήταν μόλις το τέταρτο «bagel» που έχει δεχθεί ο Τσιτσιπάς, και το πρώτο μετά από εκείνο στο US Open το 2022 από τον Ντάνιελ Ελάχι Γκαλάν.

Τα ποσοστά του Τσιτσιπά στο σερβίς παρουσίασαν αισθητή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στον Άλεξ ντε Μινόρ, καθώς αυτό του πρώτου σερβίς περιορίστηκε στο 50%, των κερδισμένων πόντων στο 52% και του δεύτερου σερβίς στο 26% (6/23). Παράλληλα πήρε μόλις 6 πόντους από το σερβίς του Φις, με ποσοστό επιστροφών να είναι μόλις 19%.

Από την πλευρά του, ο Φις, ο οποίος έγινε μόλις ο δεύτερος Γάλλος, μετά τον Γκαέλ Μονφίς (2015, 2016), που φτάνει σε διαδοχικές παρουσίες στον 4ο γύρο του Miami Open, ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις οκτώ αβίαστα λάθη (8-24) και 11 winners (11-4), φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Ο Γάλλος κυριάρχησε από το ξεκίνημα, κατακτώντας τα οκτώ πρώτα games της αναμέτρησης. Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να μειώσει προσωρινά σε 2-1, ωστόσο ο Φις απάντησε με τέσσερα συνεχόμενα games, «κλειδώνοντας» την πρόκριση. Στον επόμενο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό, ο οποίος επικράτησε του Ματέο Μπερετίνι με 2-0 σετ (7-6(5), 6-4).

