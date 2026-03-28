Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκη» απάντηση ή «πράσινο» βήμα πρόκρισης | Η ώρα και το κανάλι

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην ισοφάριση (1-1), ενώ οι «πράσινοι» θέλουν το «break» που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τους τελικούς, καθώς η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει ένα σερί 7-0 που «τρέχει» ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα, αλλά το «τριφύλλι» πηγαίνει στου Ρέντη με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας ύστερα από 16 χρόνια.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά της Volley League είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Volley League

Game 1

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 21:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26) (νίκες: 1-0)

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) (νίκες: 1-0)

Game 2

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, 21:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) (1-1 νίκες)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Game 3

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 17:00 (ΕΡΤ-FLIX): Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 21:15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Game 4 (αν χρειαστούν)

Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

Game 5 (αν χρειαστούν)

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

