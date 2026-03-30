ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Χωρίς κόσμο το ντέρμπι «Δικεφάλων» στο χάντμπολ – Ποινή δύο αγωνιστικών στην «Ένωση»

Η αθλητική δικαστής τιμώρησε την «Ένωση» με ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα συνέβησαν στο «Κασιμάτης» στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου χάντμπολ ανδρών.

Αυτό σημαίνει ότι η «Ένωση» θα υποδεχθεί χωρίς κόσμο τον «Δικέφαλο του Βορρά» για τα ημιτελικά της Handball Premier. Αντιθέτως, απαλλάχθηκαν ο ΠΑΟΚ, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ντάβιες Γουίλσον, κι ο παίκτης των «ασπρόμαυρων» Μαμντούχ Μοχάμεντ, παίκτης των «ασπρόμαυρων».