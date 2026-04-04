Εμμανουήλ Καραλής: «Ανεβάζοντας τον πήχη» | Από παιδί – θαύμα ως τις επικές μάχες με τον Ντουπλάντις

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου παρουσιάζει σε ένα συγκλονιστικό βίντεο την πορεία του Εμμανουήλ Καραλή προς την κορυφή του άλματος επί κοντώ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρωταγωνιστεί στη σειρά «Δόξα, αποτυχίες και νοοτροπία μαχητή», με πλάνα από τους αγώνες του και δηλώσεις του, ξεδιπλώνοντας την ιστορία της καριέρας του «Μανόλο», με τίτλο «Ανεβάζοντας τον Πήχη».

Στο εισαγωγικό του βίντεο τονίζεται: «Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε μια εντυπωσιακή άνοδο στο άλμα επί κοντώ, αποδεικνύοντας από νωρίς το ταλέντο του ως παιδί-θαύμα δίπλα στον Μόντο Ντουπλάντις, πριν καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η ολυμπιακή του πορεία συνοδεύτηκε από σταθερά αποτελέσματα, δείχνοντας ότι διαθέτει το δυναμικό για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Η διαδρομή του, όμως, δεν ήταν πάντα εύκολη. Οι επαναλαμβανόμενες δυσκολίες, όπως η απουσία από τελικούς Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων έως το 2025, έθεσαν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητά του. Μετά από χρόνια σκαμπανεβάσματος, ο Μανόλο κατέκτησε τη θέση του δεύτερου καλύτερου επικοντιστή όλων των εποχών».

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από αγώνες αλλά και δηλώσεις του Καραλή μετά από σημαντικές επιτυχίες. Μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2024 στη Γλασκώβη, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είναι το πρώτο μου μετάλλιο σε μεγάλο αγώνα και είμαι τόσο χαρούμενος. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα εδώ, ειδικά μετά από μια δύσκολη σεζόν. Η μαμά μου πίστευε σε μένα, με ενθάρρυνε και τώρα είμαι υπερήφανος για το χάλκινο».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ασημένιο μετάλλιο του Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο το 2025. Ο ίδιος σημείωνε: «Η δυνατότητα να αγωνίζεσαι με τον καλύτερο είναι απίστευτη. Να ξεπερνάς τα 6 μέτρα και να προσπαθείς για τα 6,10, 6,15, 6,20 είναι απίστευτα ύψη. Είμαι χαρούμενος που θεωρώ τον Μόντο φίλο μου και μπορώ να τον ακολουθώ όσο καλύτερα μπορώ. Αγαπώ τον Μόντο και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε σπουδαίες μάχες».

Το βίντεο με την ιστορία του Εμμανουήλ Καραλή μέσα από τα... μάτια της World Athletics

