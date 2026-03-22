Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

Μπορεί να είναι μεγάλοι αντίπαλοι στον στίβο, όμως εκτός αγώνων ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις διατηρούν στενή φιλία, η οποία ίσως στο μέλλον επεκταθεί και πέρα από τον αθλητισμό, ακόμη και στη μουσική.

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

Οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές συναντήθηκαν το Σάββατο (21/03) στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τόρουν, όπου ο Ντουπλάντις κατέκτησε την πρώτη θέση και ο Καραλής ακολούθησε με το ασημένιο μετάλλιο. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό τους στον αγώνα, η σχέση τους παραμένει ιδιαίτερα θερμή.

Μάλιστα, μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση, προέκυψε ένα απρόσμενο θέμα συζήτησης, καθώς αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει σκέψη για πιθανή μουσική συνεργασία. Ο Ντουπλάντις, που εκτός από τις επιδόσεις του στο επί κοντώ ασχολείται και με το τραγούδι, φέρεται να πρότεινε στον Καραλή να συμμετάσχει σε κάποιο κομμάτι του.

Ο «Μανόλο» ανέφερε πως ο φίλος του του ζήτησε να δοκιμάσει να ραπάρει σε τραγούδι του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. «Ο Μόντο θέλει να ραπάρω σε ένα από τα τραγούδια του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, λέγοντας πως, αν και πρόκειται για φίλο του και μπορεί να μιλήσει ειλικρινά, δεν είναι σίγουρος ότι θα ήθελε τελικά να τον ακούσει να ραπάρει στο κομμάτι του.

«Μάλλον είναι κάτι που ο ίδιος μου το… πρότεινε. Είναι φίλος μου, οπότε μπορώ να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να κάνει ραπ στο τραγούδι μου», ήταν η απάντησή του.

