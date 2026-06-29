Wimbledon: «Αεράτος» στην πρεμιέρα του ο Τσιτσιπάς, έκλεισε ραντεβού με τον Τζόκοβιτς

Σε εύκολη υπόθεση εξελίχθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του Wimbledon, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ξεπερνάει με σχετική ευκολία το εμπόδιο του Ούγκο Γκαστόν, επικρατώντας με 3-0 στα σετ.

Ο «Στεφ» κυριάρχησε από νωρίς στην αναμέτρηση παίρνοντας με 6-1 το πρώτο σετ. Ο Γάλλος προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί και πάλι με 6-4, κάνοντας το 2-0.

Ο Έλληνας τενίστας συνέχισε την κυριαρχία του, κλείνοντας τον αγώνα με 6-2 στο τελευταίο σετ.

Κάπως έτσι, σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον θρύλο Νόβακ Τζόκοβιτς για μια θέση στους «32».