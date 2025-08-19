Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (19/8/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η αποψινή (19/8) κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 6, 11, 14, 22, 28 και αριθμός Τζόκερ το 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.